官方回應「無可奉告」 BV刪光社群帳號到底為什麼？
現代人生活幾乎離不開社群軟體，無論是工作或是私人生活，沒事拍張照上傳IG、臉書已經是固定模式，就連各大時尚品牌們也紛紛投入社群戰場，想方設法在這個最生活化的虛擬場域抓住消費者的心。不過義大利時尚品牌Bottega Veneta（簡稱BV）近日卻反其道而行，在一夕之間刪光了包含IG、臉書等社群平台的帳號與內容，讓外界驚訝之餘也很好奇這到底是怎樣的操作？
其實BV在現任創意總監Daniel Lee於2018上任後，可以說是近兩年多來最多「爆款商品」的品牌之一，從Pouch、Padded Cassette、Tire boots等，每個單品都受到許多名人、時尚KOL的青睞，在社群上也早已是穿搭美照的必備搭配寵兒。但Daniel Lee個人行事風格向來低調，連帶品牌行銷風格也依循類似的路線，不與明星、KOL合作（不Seeding）、沒有代言人，相關的造勢宣傳活動也少之又少，甚至在最近的1號沙龍時裝秀 (SALON 01 LONDON) 上，受邀來賓更是不被准許帶手機進去，一切做法都和現今瘋狂使用hashtag、互相標註拉抬聲量等社群成癮現象有很大的差異。
不過2020年碰上新冠肺炎疫情，BV也曾在社群上發表「Bottega之邸」線上企劃，每周邀請合作夥伴、藝術工作者在社群平台分享作品及創意等，要說完全不曾嘗試新的社群行銷方式也說不通。這次一夕之間刪光了社群帳號，品牌窗口對外說法目前都是「無可奉告」。如果以曾經這樣操作過的案例推測，比如明星在發片前刪光IG內容，BV這次的舉動是為某個企畫做前導宣傳的可能性也頗大。又或者真的是要跟社群平台說掰掰也不無可能，保持低調神祕也是一種經營方式，畢竟Daniel Lee近期致力於聚焦在Bottega Veneta的「Bottega」這個字意本身（義大利文工坊之意），回到最純粹的製作面，想反璞歸真也是可以想像。到底真正的原因和目的是什麼？大家就再耐心等待看看吧！
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