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7-11預購肖像年菜！「Hello Kitty佛跳牆、年菜組」萌上桌

聯合報 / 記者陳立儀／即時報導
7-ELEVEN推出老協珍「HELLO KITTY花喜福滿年菜組」及「HELLO KITTY花喜團圓佛跳牆」，挑戰過年圍爐最強打卡照。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN推出老協珍「HELLO KITTY花喜福滿年菜組」及「HELLO KITTY花喜團圓佛跳牆」，挑戰過年圍爐最強打卡照。圖／7-ELEVEN提供

距離農曆春節倒數1個月，逐漸邁入採買年菜、年貨的高峰期，7-ELEVEN整合預購平台及實體門市，並掌握6,000家地利之便，讓大眾就近辦年貨免奔波。7-ELEVEN預購平台集結開運年菜、春節禮盒、生活家電、清掃清潔等商品，並攜手飯店名廚、知名台菜餐廳推出超過60款年菜料理，更與知名老店推出萌度爆表的「HELLO KITTY花喜福滿年菜組」及「HELLO KITTY花喜團圓佛跳牆」，挑戰除夕圍爐最強打卡照；7-ELEVEN門市春節禮盒大賞活動即日起開跑，精選超過20款人氣肖像和卡通明星，推出上百款春節禮盒。

7-ELEVEN即日起推出最後一波年菜預購，獨家販售老協珍「HELLO KITTY花喜福滿年菜組」，首度推出萌臉造型盤，搭配紅燒花菇鮑魚、烏參牛三寶、無錫子排等3道經典年菜；另有老協珍「HELLO KITTY花喜團圓佛跳牆」，還附上湯碗組，圍爐端上桌拍照打卡超吸睛。

此外，7-ELEVEN今年年菜預購以經典台菜為主，推出「特選鍋物」、「精選手路菜」、「幸福團圓套餐」等3大主題，包括首次與王品集團榮獲國際廚藝競賽的主廚群聯手研發「王品20面金牌年菜宴」，更與多家拿下經濟部2020年經典台菜餐廳的地方知名餐廳合作，像是首次合作的高雄台菜餐廳－老新台菜合作推出「金鯧炊粉鍋」，宜蘭渡小月主廚陳兆麟以及青青廚房阿發師技術指導合作筍乾蹄膀、豆酥鯧魚等手路菜，即日起至2月4日可享指定商品任選2件9折優惠。

過年拜訪親友一定要準備伴手禮，7-ELEVEN春節禮盒大賞活動即日起開跑，網羅上百品項，當中半數以上為7-ELEVEN獨家販售且限量的新品，除了傳統的蛋捲、肉乾等名店好禮之外，今年也與廠商共同開發多款「可食用也實用」的創意禮盒，如附贈招財／招福的牛造型公仔、可收納零食糖果的造型置物筒、桌遊，甚至還有禮盒本身能重複利用，外盒可DIY化身萌趣牛年造型提燈的新奇設計，讓消費者一路玩到元宵。

今年7-ELEVEN特別主打「卡通肖像」主題，精選超過20款人氣肖像和卡通明星，包含OPEN!家族、角落小夥伴、Hello Kitty、卡娜赫拉的小動物、米奇、樂天小熊等，搭配應景的牛年造型，即日起至3月2日7-ELEVEN推出春節禮盒大賞任選2件95折、3件以上9折優惠活動，並於即日起回饋OPEN POINT會員，憑icash2.0、icash Pay、OPEN錢包等3大支付工具於2月2日前還可享部分品項OPEN POINT點數10倍回饋。

老協珍HELLO KITTY花喜團圓佛跳牆，售價2,980元。圖／7-ELEVEN提供
老協珍HELLO KITTY花喜團圓佛跳牆，售價2,980元。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN春節禮盒大賞活動即日起開跑，網羅上百品項，當中半數以上為7-ELEVEN獨家販售且限量的新品。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN春節禮盒大賞活動即日起開跑，網羅上百品項，當中半數以上為7-ELEVEN獨家販售且限量的新品。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN獨家限量販售「麗滋三麗鷗家族新春禮盒」，售價379元。圖／7-ELEVEN提供
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7-ELEVEN獨家限量販售「元本山米妮造型味付海苔罐」、「元本山米奇造型味付海苔罐」，每罐售價299元。圖／7-ELEVEN提供
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7-ELEVEN獨家限量販售「77 OPEN環球世界桌遊綜合禮盒」，售價399元。圖／7-ELEVEN提供
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老協珍HELLO KITTY花喜福滿年菜組，售價3,980元。圖／7-ELEVEN提供
老協珍HELLO KITTY花喜福滿年菜組，售價3,980元。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN獨家限量販售「喜年來朝隈俊男聯名公仔蛋捲禮盒」，每盒隨機附贈一款招財或招福的牛年限量公仔，售價499元。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN獨家限量販售「喜年來朝隈俊男聯名公仔蛋捲禮盒」，每盒隨機附贈一款招財或招福的牛年限量公仔，售價499元。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN獨家限量販售「喜年來Hello Kitty芝麻小蛋捲禮盒」，售價360元。圖／7-ELEVEN提供
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7-ELEVEN獨家限量販售「不二家綜合牛奶糖提籃禮盒」，售價499元。圖／7-ELEVEN提供
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7-ELEVEN獨家限量販售「麗滋三麗鷗家族新春禮盒」，售價379元。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN獨家限量販售「麗滋三麗鷗家族新春禮盒」，售價379元。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN獨家限量販售「麗滋三麗鷗家族新春禮盒」，售價379元。圖／7-ELEVEN提供
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