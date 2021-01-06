7-11預購肖像年菜！「Hello Kitty佛跳牆、年菜組」萌上桌

距離農曆春節倒數1個月，逐漸邁入採買年菜、年貨的高峰期，7-ELEVEN整合預購平台及實體門市，並掌握6,000家地利之便，讓大眾就近辦年貨免奔波。7-ELEVEN預購平台集結開運年菜、春節禮盒、生活家電、清掃清潔等商品，並攜手飯店名廚、知名台菜餐廳推出超過60款年菜料理，更與知名老店推出萌度爆表的「HELLO KITTY花喜福滿年菜組」及「HELLO KITTY花喜團圓佛跳牆」，挑戰除夕圍爐最強打卡照；7-ELEVEN門市春節禮盒大賞活動即日起開跑，精選超過20款人氣肖像和卡通明星，推出上百款春節禮盒。

7-ELEVEN即日起推出最後一波年菜預購，獨家販售老協珍「HELLO KITTY花喜福滿年菜組」，首度推出萌臉造型盤，搭配紅燒花菇鮑魚、烏參牛三寶、無錫子排等3道經典年菜；另有老協珍「HELLO KITTY花喜團圓佛跳牆」，還附上湯碗組，圍爐端上桌拍照打卡超吸睛。

此外，7-ELEVEN今年年菜預購以經典台菜為主，推出「特選鍋物」、「精選手路菜」、「幸福團圓套餐」等3大主題，包括首次與王品集團榮獲國際廚藝競賽的主廚群聯手研發「王品20面金牌年菜宴」，更與多家拿下經濟部2020年經典台菜餐廳的地方知名餐廳合作，像是首次合作的高雄台菜餐廳－老新台菜合作推出「金鯧炊粉鍋」，宜蘭渡小月主廚陳兆麟以及青青廚房阿發師技術指導合作筍乾蹄膀、豆酥鯧魚等手路菜，即日起至2月4日可享指定商品任選2件9折優惠。

過年拜訪親友一定要準備伴手禮，7-ELEVEN春節禮盒大賞活動即日起開跑，網羅上百品項，當中半數以上為7-ELEVEN獨家販售且限量的新品，除了傳統的蛋捲、肉乾等名店好禮之外，今年也與廠商共同開發多款「可食用也實用」的創意禮盒，如附贈招財／招福的牛造型公仔、可收納零食糖果的造型置物筒、桌遊，甚至還有禮盒本身能重複利用，外盒可DIY化身萌趣牛年造型提燈的新奇設計，讓消費者一路玩到元宵。