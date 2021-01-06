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慕赫牛年攜手Tom Dixon 推出限量200套醒酒器對杯組

聯合報 / 記者高婉珮／即時報導
Mortlach慕赫2.81攜手Tom Dixon，推出「酩家醒酒器對杯組」，組合建議售價36,000元起。圖／帝亞吉歐提供。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
Mortlach慕赫2.81攜手Tom Dixon，推出「酩家醒酒器對杯組」，組合建議售價36,000元起。圖／帝亞吉歐提供。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

為歡慶新年到來，話題最高、來自蘇格蘭「威士忌之都」達夫鎮（Dufftown）的王者 Mortlach慕赫2.81，特別與英國最具代表性的設計品牌Tom Dixon，共同推出「酩家醒酒器對杯組」，內含Mortlach慕赫2.81單一麥芽威士忌、醒酒壺一只，與威士忌杯兩個。

此外，Mortlach慕赫2.81 的12年單一麥芽威士忌，更別出心裁設計新年質感袖套包裝與提袋，喜氣滿溢的包裝上一側刻畫著「牛」轉好運，象徵新年新希望。另一側則巧取「Mortlach」諧音，成為「More Luck」祝福之意，期望在新的一年飲入無限好運。

享譽國際的英國工業設計鬼才Tom Dixon，是專注於探索材質、技術與文化的全方位設計大師。Tom Dixon同名品牌，以傳遞和復興英國家具工業精神及個人主義的創新為核心理念，其作品沒有多餘裝飾，以俐落造型與濃濃工業風格，將生活美學與前衛技術完美結合，成為世界各大博物館的爭相典藏之作。

為使威士忌迷能一窺正統英式品酒文化，「酩家醒酒器對杯組」內含Mortlach慕赫2.81單一麥芽威士忌、醒酒壺一只與威士忌杯兩個，皆由波蘭職人以玻璃傳統技藝口吹塑形後，手工描繪紅銅亮漆，打造如藝術殿堂般的奢華酩品體驗。極具仕紳雅致氣息的「酩家醒酒器對杯組」，與Mortlach慕赫2.81的18年單一麥芽威士忌精緻尊貴形象不謀而合。

今年話題性高、亞洲獨家販售的夢幻酒款Mortlach慕赫2.81的18年單一麥芽威士忌，以雙桶熟成醞釀出醇厚滑順的豐富口感，除了品牌標誌性的「Meaty肉質感」，更蘊藏青蘋果、黑加侖、乾果等馥郁果香與甜美溫柔木質香氣。隨著酒體的流動散發，強烈深沉風味與柔和氣息交融，激盪出層次豐盈的香味。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

Mortlach慕赫2.81的新年包裝巧取「Mortlach」諧音，成為「More Luck」祝福之意圖／帝亞吉歐提供。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
Mortlach慕赫2.81的新年包裝巧取「Mortlach」諧音，成為「More Luck」祝福之意圖／帝亞吉歐提供。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
Mortlach慕赫2.81 的新年包裝，提袋上刻畫著「牛」轉好運。圖／帝亞吉歐提供。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
Mortlach慕赫2.81 的新年包裝，提袋上刻畫著「牛」轉好運。圖／帝亞吉歐提供。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

品牌 英國

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