肯德基炸雞「全是雞毛」超噁！網友崩潰：毛真的長齊了

「毛長齊再來講話」不僅挑釁意味濃厚，真的發生在食物上時，也可能引人不適！一名夏姓女網友近日於臉書社團指出，1月5日訂購肯德基套餐，但是「雞肉上面都是毛，真的很噁心」。而夏小姐以電話向店家反應，還被業者直接把電話掛斷，讓夏小姐直呼「根本不尊重顧客」。而網友看到照片，也直呼「雞毛我也不行」、「毛真的長齊了」

夏姓網友於臉書社團爆怨2公社發文表示，「購買的避風塘海派脆雞重量級套餐跟花生溶岩漢堡重量級套餐，結果雞肉上面都是毛，真的很噁心，我沒辦法接受，完全吃不下去，整個只能丟掉」。夏姓網友文章中也指出，「打電話過去，只說不然傳簡訊給我，讓我去換一塊雞肉，但我不是想要再多拿一個或怎麼樣，我只是想要退還給你，因為我根本不想吃了，結果後面你們還直接把電話掛斷，根本不尊重顧客...」

文章中，夏姓網友也PO出一系列照片，可見到炸雞上佈滿了細細的雞毛。而網友們看到，也直呼「跟著時事走的炸雞…真的太噁了」、「這也太可怕了」、「超噁心的～吃雞最忌諱有雞毛」、「太噁了！不敢吃了！」在熱烈討論之下，投訴的夏姓網友最後也補充，表示原本購買店家，有撥打電話、道歉並提出補償方案，也已經接受對方的道歉。