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肯德基炸雞「全是雞毛」超噁！網友崩潰：毛真的長齊了
「毛長齊再來講話」不僅挑釁意味濃厚，真的發生在食物上時，也可能引人不適！一名夏姓女網友近日於臉書社團指出，1月5日訂購肯德基套餐，但是「雞肉上面都是毛，真的很噁心」。而夏小姐以電話向店家反應，還被業者直接把電話掛斷，讓夏小姐直呼「根本不尊重顧客」。而網友看到照片，也直呼「雞毛我也不行」、「毛真的長齊了」
夏姓網友於臉書社團爆怨2公社發文表示，「購買的避風塘海派脆雞重量級套餐跟花生溶岩漢堡重量級套餐，結果雞肉上面都是毛，真的很噁心，我沒辦法接受，完全吃不下去，整個只能丟掉」。夏姓網友文章中也指出，「打電話過去，只說不然傳簡訊給我，讓我去換一塊雞肉，但我不是想要再多拿一個或怎麼樣，我只是想要退還給你，因為我根本不想吃了，結果後面你們還直接把電話掛斷，根本不尊重顧客...」
文章中，夏姓網友也PO出一系列照片，可見到炸雞上佈滿了細細的雞毛。而網友們看到，也直呼「跟著時事走的炸雞…真的太噁了」、「這也太可怕了」、「超噁心的～吃雞最忌諱有雞毛」、「太噁了！不敢吃了！」在熱烈討論之下，投訴的夏姓網友最後也補充，表示原本購買店家，有撥打電話、道歉並提出補償方案，也已經接受對方的道歉。
肯德基表示，針對消費者投訴炸雞出現雞毛，造成用餐經驗不愉快一事致上萬分歉意。目前評估應該是單店疏失，後續也會協助該名消費者做妥善的處理。肯德基也指出，所有國內雞肉皆來自兩大優良之肉品供應商，雞隻皆為室內飼養且直接送到屠宰場的白肉雞，且雞肉品質均為符合國家CAS認證的優良肉品，生產流程及品質控管亦完全依照國家衛生單位的規範進行。肯德基也會嚴格要求供應商原物料品質，另外對產品製作流程、人員作業進行檢視，並加強餐廳管理，避免類似事件發生。
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