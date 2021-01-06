「女神降臨」韓書竣選搭CELINE小白鞋 「甜茶」也在穿

近期韓劇「女神降臨」掀起了一波「妳是修豪派？還是書竣派？」的熱潮，飾演校園男神「韓書竣」的黃仁燁（或譯黃寅燁），壞壞的傲嬌男神魅力，人氣幾乎輾壓同劇的車銀優，而黃仁燁私服帥照選搭CELINE HOMME系列全新運動鞋CELINE Trainers，高冷氣質相當搶眼，「甜茶」堤摩西夏勒梅（Timothée Chalamet）也搭同款鞋，展現慵懶率性的姿態。

CELINE Trainers出自2020年7月發表的「The Dancing Kid」大秀，既有清教徒式的暗黑西裝，也有屁孩的鬆垮針織衫，出於Hedi Slimane對青少年文化觸覺相當敏銳的思維，格紋裙搭牛仔褲，或是浮誇的鉚釘鑲嵌、亮片豹紋運動褲都相當搶眼，凱旋門、巴士造型耳環等俏皮配件，也為中性風潮的男裝帶來點綴；同步推出以1980至90年代的籃球鞋美學為藍本的CELINE Trainers運動鞋，不論是流暢Z字線條、金屬質感皮革處理，抑或是色塊拼接的手法，都展現隨心所欲的青春浪漫。