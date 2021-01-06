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「女神降臨」韓書竣選搭CELINE小白鞋 「甜茶」也在穿

聯合報 / 記者楊詩涵／即時報導
甜茶、黃仁燁、陳立農分別詮釋CELINE Trainers運動鞋。圖／CELINE BY HEDI SLIMANE提供
甜茶、黃仁燁、陳立農分別詮釋CELINE Trainers運動鞋。圖／CELINE BY HEDI SLIMANE提供

近期韓劇「女神降臨」掀起了一波「妳是修豪派？還是書竣派？」的熱潮，飾演校園男神「韓書竣」的黃仁燁（或譯黃寅燁），壞壞的傲嬌男神魅力，人氣幾乎輾壓同劇的車銀優，而黃仁燁私服帥照選搭CELINE HOMME系列全新運動鞋CELINE Trainers，高冷氣質相當搶眼，「甜茶」堤摩西夏勒梅（Timothée Chalamet）也搭同款鞋，展現慵懶率性的姿態。

CELINE Trainers出自2020年7月發表的「The Dancing Kid」大秀，既有清教徒式的暗黑西裝，也有屁孩的鬆垮針織衫，出於Hedi Slimane對青少年文化觸覺相當敏銳的思維，格紋裙搭牛仔褲，或是浮誇的鉚釘鑲嵌、亮片豹紋運動褲都相當搶眼，凱旋門、巴士造型耳環等俏皮配件，也為中性風潮的男裝帶來點綴；同步推出以1980至90年代的籃球鞋美學為藍本的CELINE Trainers運動鞋，不論是流暢Z字線條、金屬質感皮革處理，抑或是色塊拼接的手法，都展現隨心所欲的青春浪漫。

除了撕漫男黃仁燁、演出韓劇「人性課外課」的梨渦小鮮肉南潤壽，以及「甜茶」堤摩西夏勒梅，這場「腳」力賽也延續到創作歌手ØZI、新生代男星陳立農的穿搭，顯得俐落有型。而擅長駕馭各式服裝的堤摩西夏勒梅，雖然口罩遮掩了帥臉，但他選擇搶眼的紅色運動褲和亮白運動鞋的視覺反差，仍然不掩獨有的清新氣質。

CELINE黑白高筒皮革運動鞋，27,000元。圖／CELINE BY HEDI SLIMANE提供
CELINE黑白高筒皮革運動鞋，27,000元。圖／CELINE BY HEDI SLIMANE提供
CELINE紅金雙色金屬質感處理中筒皮革運動鞋，25,500元。圖／CELINE BY HEDI SLIMANE提供
CELINE紅金雙色金屬質感處理中筒皮革運動鞋，25,500元。圖／CELINE BY HEDI SLIMANE提供
ØZI以個人風格詮釋CELINE Trainers運動鞋。圖／取自IG
ØZI以個人風格詮釋CELINE Trainers運動鞋。圖／取自IG
「女神降臨」中飾演韓書竣的黃仁燁穿出CELINE Trainers運動鞋的高冷帥氣。圖／CELINE BY HEDI SLIMANE提供
「女神降臨」中飾演韓書竣的黃仁燁穿出CELINE Trainers運動鞋的高冷帥氣。圖／CELINE BY HEDI SLIMANE提供
演出韓劇「人性課外課」的梨渦小鮮肉南潤壽也選穿了CELINE Trainers運動鞋。圖／CELINE BY HEDI SLIMANE提供
演出韓劇「人性課外課」的梨渦小鮮肉南潤壽也選穿了CELINE Trainers運動鞋。圖／CELINE BY HEDI SLIMANE提供
CELINE紅白藍三色拼接中筒皮革運動鞋，25,500元。圖／CELINE BY HEDI SLIMANE提供
CELINE紅白藍三色拼接中筒皮革運動鞋，25,500元。圖／CELINE BY HEDI SLIMANE提供
陳立農以簡約造型演繹CELINE Trainers運動鞋。圖／CELINE BY HEDI SLIMANE提供
陳立農以簡約造型演繹CELINE Trainers運動鞋。圖／CELINE BY HEDI SLIMANE提供
小白鞋永遠不嫌多，CELINE於2020年7月發表全新CELINE Trainers運動鞋。圖／CELINE BY HEDI SLIMANE提供
小白鞋永遠不嫌多，CELINE於2020年7月發表全新CELINE Trainers運動鞋。圖／CELINE BY HEDI SLIMANE提供
「甜茶」堤摩西夏勒梅以CELINE Trainers運動鞋作為防疫造型穿搭。圖／CELINE BY HEDI SLIMANE提供
「甜茶」堤摩西夏勒梅以CELINE Trainers運動鞋作為防疫造型穿搭。圖／CELINE BY HEDI SLIMANE提供
CELINE黑白中筒皮革運動鞋，25,500元。圖／CELINE BY HEDI SLIMANE提供
CELINE黑白中筒皮革運動鞋，25,500元。圖／CELINE BY HEDI SLIMANE提供

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