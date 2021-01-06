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「空中女王」747告別飛行開賣 華航：商務艙1分鐘秒殺

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
華航空中女王即將展開最後飛行。圖／KKday提供
華航空中女王即將展開最後飛行。圖／KKday提供

在台灣服役30年，中華航空旗下的「空中女王」即將光榮退役，2月6日展開飛行最終回，今上午10時開賣。對此，華航表示，商務艙１分鐘內隨即秒殺，經濟艙於3分鐘內全數完售。

華航「空中女王」1990年於台灣服役以來，飛行足跡遍及全世界，因為外型優美、擁有特殊的雙層飛機設計，廣受旅客喜愛，載客量更稱霸全球之冠近40年，服務過無數海內外旅客，雄厚飛行資歷難以取代。

為讓旅客再次感受空中女王的迷人風采，華航與KKday將於2月6日舉辦「空中女王Farewell Party─后翼起飛 」。當天將由華航波音747-400客機執飛（專屬班號CI2747），從桃園機場起飛前往日本富士山，飛行時間預計為5小時40分鐘，該架客機也是波音公司所生產的全球最後一架747-400客機，別具歷史意義。

華航說，「747空中女王 Farewell Party后翼起飛」一日微旅行活動自今日早上10時開賣商務艙1分鐘內隨即秒殺，經濟艙於3分鐘內全數完售。

華航說，感謝旅客的支持，並期盼 747 空中女王最後一趟的飛行任務能喚起旅客搭乘華航的美好回憶。

華航 女王

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