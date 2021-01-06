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只有3天！Cold Stone第2杯50　起司、葡萄新口味登場

聯合報 / 記者陳睿中／即時報導
COLD STONE新推出「恰恰起司起司」、「萄氣小女葡」冰淇淋。圖／COLD STONE提供
COLD STONE新推出「恰恰起司起司」、「萄氣小女葡」冰淇淋。圖／COLD STONE提供

為迎接牛年到來，COLD STONE今年以「濃厚」、「爆汁」為概念發想，自1月8日推出2款新品，包括使用帕瑪森起司、切達起司製作的「恰恰起司起司」經典冰淇淋，另外還有使用巨峰葡萄的「萄氣小女葡」冰淇淋，為消費者帶來新的味覺體驗。更推出冰淇淋第2杯50元、桶裝冰淇淋滿1,000折500等不同優惠。

此次新推出的「恰恰起司起司」冰淇淋，使用帕瑪森起司製成厚起司牛奶冰淇淋，具有濃郁奶香與果香，再拌入以切達起司與帕瑪森起司調配而成的乳酪丁，搭配焦糖醬、起司爆米花上桌，滿足起司控的味蕾，每杯140元起。另外，還使用切達起司、帕瑪森起司、羅馬諾起司等3種起司，推出限量的「起司三重奏脆餅」、「起司三重奏甜筒雙球冰淇淋」，更添完整性。

COLD STONE本次也推出「萄氣小女葡」經典冰淇淋，選用巨峰葡萄研發而成的巨峰葡萄冰淇淋，拌入蜂蜜蘆薈，帶來清脆爆汁的食感，再佐以葡萄珍珠、巨峰葡萄醬，讓果香更加鮮明，每杯140元起。兩款新品皆於1月8日至2月25日期間限定販售。

COLD STONE於1月8日至1月10日，也限時3天推出慶祝活動，民眾可享「冰淇淋第二杯50元」的優惠。即日起至6月30日期間，還有桶裝冰淇淋激省方案，桶裝冰淇淋「滿1,000折500、滿2,000折1,000」。

冰淇淋 蜂蜜

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