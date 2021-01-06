鑽石小牛好奢華！Qeelin 2021新春珠寶 靈動討喜

2021的農曆生肖年份為牛年，各家精品、珠寶腕表品牌，紛紛以不同的工藝打造牛年商品，嘗試捕捉勤勉、堅毅的不同形象。東方珠寶品牌Qeelin也在近期發表新系列，從源自中國陝西省的「剪紙」藝術得到啟發，帶來全新系列：Niu Bo Bo、Wulu Lace與Love Whisper系列。

Bo Bo系列再添新設計：Niu Bo Bo，Niu取牛之諧音，並以可愛、逗趣的形象打造珠寶。Niu Bo Bo的一隻耳朵戴著耳環，頸項上掛著一枚傳統古錢吊墜，整件珠寶以18K白金，結合鑽石、黑鑽石和粉紅藍寶石打造。從尾巴、耳環、鼻環都會隨配戴時的動作而輕晃，像是一只精緻的牛年隨身寵物，逗趣討喜。