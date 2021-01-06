快訊

黑鷹倖存中將／參謀總長沈一鳴死在眼前 曹進平首談當日浩劫

旭富製藥大火列工安重大職災 爆炸起火點找到了！

聽新聞
test
0:00 / 0:00

鑽石小牛好奢華！Qeelin 2021新春珠寶 靈動討喜

聯合報 / 記者釋俊哲 / 即時報導
小巧討喜，運用大量貴重寶石打造的Niu Bo Bo，「全身」多處可動，宛如隨身同行的珠寶寵物。圖 / Qeelin提供。
小巧討喜，運用大量貴重寶石打造的Niu Bo Bo，「全身」多處可動，宛如隨身同行的珠寶寵物。圖 / Qeelin提供。

2021的農曆生肖年份為牛年，各家精品、珠寶腕表品牌，紛紛以不同的工藝打造牛年商品，嘗試捕捉勤勉、堅毅的不同形象。東方珠寶品牌Qeelin也在近期發表新系列，從源自中國陝西省的「剪紙」藝術得到啟發，帶來全新系列：Niu Bo Bo、Wulu Lace與Love Whisper系列。

Bo Bo系列再添新設計：Niu Bo Bo，Niu取牛之諧音，並以可愛、逗趣的形象打造珠寶。Niu Bo Bo的一隻耳朵戴著耳環，頸項上掛著一枚傳統古錢吊墜，整件珠寶以18K白金，結合鑽石、黑鑽石和粉紅藍寶石打造。從尾巴、耳環、鼻環都會隨配戴時的動作而輕晃，像是一只精緻的牛年隨身寵物，逗趣討喜。

包括項鍊、吊墜和耳環的Wulu Lace紅瑪瑙系列則悉數以18K玫瑰金、鑽石和紅瑪瑙打造。以圓弧、幾何造型的Wulu系列，原本就帶有流動的機能線條之美，本次再師法剪紙藝術，將紅瑪瑙剪裁出花邊圖案，似乎也讓人聯想到牛身上的黑白斑紋，但以討喜的紅、白雙色呈現。

Qeelin Niu Bo Bo 18K 白金、鑽石、黑鑽石及粉紅藍寶石吊墜，全球限量88件，27萬2,500元。圖 / Qeelin提供。
Qeelin Niu Bo Bo 18K 白金、鑽石、黑鑽石及粉紅藍寶石吊墜，全球限量88件，27萬2,500元。圖 / Qeelin提供。
Qeelin從源自中國陝西的剪紙藝術得到啟發，打造出Wulu Lace紅瑪瑙系列，暗藏源自街頭的藝術氣息。圖 / Qeelin提供。
Qeelin從源自中國陝西的剪紙藝術得到啟發，打造出Wulu Lace紅瑪瑙系列，暗藏源自街頭的藝術氣息。圖 / Qeelin提供。
Qeelin Love Whisper 18K玫瑰金、翡翠、鑽石及紅寶石項鍊，98萬5,000元。圖 / Qeelin提供。
Qeelin Love Whisper 18K玫瑰金、翡翠、鑽石及紅寶石項鍊，98萬5,000元。圖 / Qeelin提供。

珠寶 鑽石 品牌

延伸閱讀

天后楊丞琳新年登新封面 卡地亞經典加持神美

學姊「側顏殺」美炸！王淨戴百萬骨董珠寶演出廚房日常

派對奢華全靠她！Harry Winston鑽石項鍊貴氣爆表！

陳立農憑實力登頒獎台 巧搭Qeelin Wulu珠寶

相關新聞

「空中女王」747告別飛行開賣 華航：商務艙1分鐘秒殺

在台灣服役30年，中華航空旗下的「空中女王」即將光榮退役，2月6日展開飛行最終回，今上午10時開賣。對此，華航表示，商務...

大自然景色融入生活 突破內外界限純淨雅宅

位於荷蘭的埃因霍溫（Eindhoven），從設計工作室Studioninedots 為其命名的「Villa Fifty-Fifty」明確昭示了這棟屋宅的特殊結構佈局。一半房屋，一半庭院，建構起了「Villa Fifty-Fifty」主要的生活場域。

「女神降臨」韓書竣選搭CELINE小白鞋 「甜茶」也在穿

近期韓劇「女神降臨」掀起了一波「妳是修豪派？還是書竣派？」的熱潮，飾演校園男神「韓書竣」的黃仁燁（或譯黃寅燁），壞壞的傲...

只有3天！Cold Stone第2杯50　起司、葡萄新口味登場

為迎接牛年到來，COLD STONE今年以「濃厚」、「爆汁」為概念發想，自1月8日推出2款新品，包括使用帕瑪森起司、切達...

鑽石小牛好奢華！Qeelin 2021新春珠寶 靈動討喜

2021的農曆生肖年份為牛年，各家精品、珠寶腕表品牌，紛紛以不同的工藝打造牛年商品，嘗試捕捉勤勉、堅毅的不同形象。東方珠...

霸王級寒流接力報到！超前部署禦寒羽絨外套新品不可少

霸王級寒流接力報到，羽絨外套絕對是不可少的單品，而且還能一路穿到農曆新年。而加拿大品牌Canada Goose的2021...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。