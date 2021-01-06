霸王級寒流接力報到！超前部署禦寒羽絨外套新品不可少

霸王級寒流接力報到，羽絨外套絕對是不可少的單品，而且還能一路穿到農曆新年。而加拿大品牌Canada Goose的2021年新品打造了品牌迄今最永續環保的派克大衣，採用大量回收物料製成。The North Face因應農曆新年到來，特別推出專屬限定系列，結合亮眼配色，打破冬裝的單調。

跟上綠色時尚腳步，Canada Goose也在開年獻上一款以經典派克大衣為藍本的永續環保新品。全新的The Standard Expedition標準遠征款派克大衣，利用混紡回收的聚酯纖維以及有機棉，為主要面料；外層部分則由100％的回收尼龍製成，取自於Canada Goose的Feather-Light Ripstop面料，具防潑水塗層加工，既能阻禦強風、也能防雨及防雪。此外，為限制化學劑量的使用，使用未染色布料，呈現自然米白色；內部填充的羽絨也以100％ Responsibly Source認證的方式採購。透過原物料與製程的選擇，此款大衣的與一般的Expedition遠征款派克大衣相比，共減少30％的碳足跡產生，及65％的水資源使用，減輕產品對氣候的影響，兌現永續環保的承諾。

The Standard Expedition標準遠征款派克大衣，使用未染色布料，呈現自然米白色。圖／Canada Goose提供

同樣以羽絨外套聞名的The North Face的新品則是反映了年節氛圍，以新年度生肖牛為寓意，打造專屬限定系列，提供包括夾克、T恤、肩包和毛線帽等全新產品，兼顧功能性與時髦感。其中的1994 Mountain Light夾克，除了以亮眼紅與黑色拼接之外，細看身體部分的面料，還有呼應傳統農曆年的花草圖案，帶來活力氛圍。

The North Face Mountain Light夾克12,880元。圖／The North Face提供

Canada Goose The Standard Expedition標準遠征款派克大衣64,400元。圖／Canada Goose提供