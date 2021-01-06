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霸王級寒流接力報到！超前部署禦寒羽絨外套新品不可少

聯合報 / 記者曾智緯／即時報導
Canada Goose的2021年新品打造了品牌迄今最永續環保的派克大衣，採用大量回收物料製成。圖／Canada Goose提供
Canada Goose的2021年新品打造了品牌迄今最永續環保的派克大衣，採用大量回收物料製成。圖／Canada Goose提供

霸王級寒流接力報到，羽絨外套絕對是不可少的單品，而且還能一路穿到農曆新年。而加拿大品牌Canada Goose的2021年新品打造了品牌迄今最永續環保的派克大衣，採用大量回收物料製成。The North Face因應農曆新年到來，特別推出專屬限定系列，結合亮眼配色，打破冬裝的單調。

跟上綠色時尚腳步，Canada Goose也在開年獻上一款以經典派克大衣為藍本的永續環保新品。全新的The Standard Expedition標準遠征款派克大衣，利用混紡回收的聚酯纖維以及有機棉，為主要面料；外層部分則由100％的回收尼龍製成，取自於Canada Goose的Feather-Light Ripstop面料，具防潑水塗層加工，既能阻禦強風、也能防雨及防雪。此外，為限制化學劑量的使用，使用未染色布料，呈現自然米白色；內部填充的羽絨也以100％ Responsibly Source認證的方式採購。透過原物料與製程的選擇，此款大衣的與一般的Expedition遠征款派克大衣相比，共減少30％的碳足跡產生，及65％的水資源使用，減輕產品對氣候的影響，兌現永續環保的承諾。

The Standard Expedition標準遠征款派克大衣，使用未染色布料，呈現自然米白色。圖／Canada Goose提供
The Standard Expedition標準遠征款派克大衣，使用未染色布料，呈現自然米白色。圖／Canada Goose提供

同樣以羽絨外套聞名的The North Face的新品則是反映了年節氛圍，以新年度生肖牛為寓意，打造專屬限定系列，提供包括夾克、T恤、肩包和毛線帽等全新產品，兼顧功能性與時髦感。其中的1994 Mountain Light夾克，除了以亮眼紅與黑色拼接之外，細看身體部分的面料，還有呼應傳統農曆年的花草圖案，帶來活力氛圍。

The North Face Mountain Light夾克12,880元。圖／The North Face提供
The North Face Mountain Light夾克12,880元。圖／The North Face提供

Canada Goose The Standard Expedition標準遠征款派克大衣64,400元。圖／Canada Goose提供
Canada Goose The Standard Expedition標準遠征款派克大衣64,400元。圖／Canada Goose提供

The North Face Mountain Light夾克12,880元。圖／The North Face提供
The North Face Mountain Light夾克12,880元。圖／The North Face提供

品牌 寒流

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