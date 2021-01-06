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台灣管風琴女神余曉怡 史詩音樂會震撼2021

聯合新聞網 / 聯合數位文創
圖／聯合數位文創 提供
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管風琴家余曉怡，無疑是台灣古典樂壇近年來快速崛起、備受矚目的新星。自2014年獲得台灣管風琴比賽首獎後，即展露頭角，以無比的毅力與旺盛的企圖心挑戰自我，努力推廣管風琴音樂文化。除了持續深耕台灣之外，余曉怡更勇敢踏上國際舞台，2018年曾二度赴維也納富盛名的聖伯多祿教堂音樂廳 (Peterskirche)、加州聖荷西大教堂 （Cathedral Basilica of Saint Joseph）演奏。

2019年於德國雷克林豪森聖彼得大教堂（St. Peter Recklinghausen）演奏，更受邀波蘭第53 屆國際管風琴音樂節 （International Organ Festival in Koszalin）演奏。與小號演奏家陳長伯合作錄製的《只為了祢》榮獲第三十屆傳藝金曲獎「最佳宗教音樂」，個人演奏專輯《器宇非凡》也創佳績，入圍傳藝金曲獎最佳演奏獎。

獨奏部分，除了經典的巴赫音樂外，也呈現了德、法浪漫時期代表性作曲家雷格（Max Reger）、聖桑（C.Saint-Saëns）、魏多（C.Widor）的作品，音樂會最後以兩首美國當代作曲家特拉維斯（Albert L.Travis）及衛斯登庫勒（Jerry Westenkuehler）的聖詩改編曲華麗收場。此外，為了能傳達管風琴的豐富性，特別邀請了三位知名音樂家，女高音羅安娜（Anne Rodier）、大提琴家法蘭克‧伯德（Franck Bernède），以及國家交響樂團小號副首席陳長伯共襄盛舉。

「器宇情深：余曉怡管風琴史詩音樂會」將於2021年1月31日在最高藝術殿堂—台北國家音樂廳進行演出。購票請上udn售票網

教堂 音樂會 交響樂團

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