建築物也穿聯名羽絨衣 Gucci藝術牆到底在幹嗎？

義大利時尚品牌Gucci近日隆重推出與戶外機能品牌The North Face聯名合作的全新系列,所有產品結合兩方經典的設計元素和共同打造的創新圖騰印花等,讓此系列馬上成為備受關注的最熱話題。而為了宣傳這個難得的聯名組合,Gucci除了釋出由Daniel Shea掌鏡的專屬形象廣告、開設快閃店(Gucci Pins)之外,坐落於全球5大城市的Gucci Artwalls藝術牆也都換上了The North Face x Gucci聯名系列主題,各自以不同重點展現這次合作商品的魅力,也營造出更深刻的聯名印象。

這次The North Face x Gucci聯名系列包含男女商品如服飾、配件、包款、鞋履以及帳篷和睡袋等,其中有不少鮮豔的印花圖樣,其中部分鮮花圖案是Gucci與The North Face特別為此系列共同設計,有的還加入了本次聯名標誌,此標誌完美融合了The North Face的三道曲線和Gucci的綠紅綠織帶,辨識度很高。

為了彰顯雙方聯名的設計巧思,香港、紐約的Gucci Artwalls都選擇了鮮豔繁複的印花來呈現The North Face x Gucci聯名主題,大面積的花朵交織出搶眼的圖像,非常吸睛。倫敦Gucci Artwalls則是用The North Face x Gucci聯名系列形象廣告中阿爾卑斯山上的旗子畫面當成主角,而上海部分選用粉紅色打底,呈現超巨大的The North Face x Gucci Logo,聚焦在兩品牌本身號召力。當中最特別的,就是米蘭的Gucci Artwalls了!運用繪圖技巧打造出的錯視效果讓建築物看起來像是穿了一件鮮橘色的羽絨衣一樣,不只非常有趣,同時也呼應了The North Face x Gucci商品特色。

The North Face x Gucci聯名系列快閃店也已登陸台灣,即日起到1月26日(二),在台北信義新光三越A11一樓南大門處展開。

★Gucci Artwalls藝術牆