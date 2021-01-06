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建築物也穿聯名羽絨衣 Gucci藝術牆到底在幹嗎？

聯合報 / 記者吳曉涵／台北即時報導
換上The North Face x Gucci聯名系列主題的上海Gucci Artwalls。圖／Gucci提供
換上The North Face x Gucci聯名系列主題的上海Gucci Artwalls。圖／Gucci提供

義大利時尚品牌Gucci近日隆重推出與戶外機能品牌The North Face聯名合作的全新系列，所有產品結合兩方經典的設計元素和共同打造的創新圖騰印花等，讓此系列馬上成為備受關注的最熱話題。而為了宣傳這個難得的聯名組合，Gucci除了釋出由Daniel Shea掌鏡的專屬形象廣告、開設快閃店（Gucci Pins）之外，坐落於全球5大城市的Gucci Artwalls藝術牆也都換上了The North Face x Gucci聯名系列主題，各自以不同重點展現這次合作商品的魅力，也營造出更深刻的聯名印象。

這次The North Face x Gucci聯名系列包含男女商品如服飾、配件、包款、鞋履以及帳篷和睡袋等，其中有不少鮮豔的印花圖樣，其中部分鮮花圖案是Gucci與The North Face特別為此系列共同設計，有的還加入了本次聯名標誌，此標誌完美融合了The North Face的三道曲線和Gucci的綠紅綠織帶，辨識度很高。

為了彰顯雙方聯名的設計巧思，香港、紐約的Gucci Artwalls都選擇了鮮豔繁複的印花來呈現The North Face x Gucci聯名主題，大面積的花朵交織出搶眼的圖像，非常吸睛。倫敦Gucci Artwalls則是用The North Face x Gucci聯名系列形象廣告中阿爾卑斯山上的旗子畫面當成主角，而上海部分選用粉紅色打底，呈現超巨大的The North Face x Gucci Logo，聚焦在兩品牌本身號召力。當中最特別的，就是米蘭的Gucci Artwalls了！運用繪圖技巧打造出的錯視效果讓建築物看起來像是穿了一件鮮橘色的羽絨衣一樣，不只非常有趣，同時也呼應了The North Face x Gucci商品特色。

The North Face x Gucci聯名系列快閃店也已登陸台灣，即日起到1月26日（二），在台北信義新光三越A11一樓南大門處展開。

★Gucci Artwalls藝術牆

Gucci Artwalls藝術牆目前在倫敦、紐約、米蘭、上海、香港設點，不定時更換當季重點主題，美化市容的同時也讓精品廣告可以透過印刷之外的其他藝術呈現方式與大眾溝通，也因為每個地點所選擇強調的細節有時並不完全相同，更能從多面向瞭解該季的創意精神。之前台灣台北永康街也曾有一面Gucci Artwalls藝術牆，不過後來因為都更計畫宣告結束了1年半的合作。目前品牌也積極尋找其他地點，早日讓台灣重回Gucci Artwalls藝術牆陣容。

換上The North Face x Gucci聯名系列主題的紐約Gucci Artwalls。圖／Gucci提供
換上The North Face x Gucci聯名系列主題的紐約Gucci Artwalls。圖／Gucci提供
The North Face x Gucci聯名系列快閃店也已登陸台灣，即日起到1月26日在台北信義新光三越A11一樓南大門處展開。圖／Gucci提供
The North Face x Gucci聯名系列快閃店也已登陸台灣，即日起到1月26日在台北信義新光三越A11一樓南大門處展開。圖／Gucci提供
The North Face x Gucci聯名橘色羽絨衣，58,000元。圖／Gucci提供
The North Face x Gucci聯名橘色羽絨衣，58,000元。圖／Gucci提供
換上The North Face x Gucci聯名系列主題的倫敦Gucci Artwalls。圖／Gucci提供
換上The North Face x Gucci聯名系列主題的倫敦Gucci Artwalls。圖／Gucci提供
倫敦Gucci Artwalls選擇呈現的是The North Face x Gucci聯名系列形象廣告。圖／Gucci提供
倫敦Gucci Artwalls選擇呈現的是The North Face x Gucci聯名系列形象廣告。圖／Gucci提供
換上The North Face x Gucci聯名系列主題的米蘭Gucci Artwalls。圖／Gucci提供
換上The North Face x Gucci聯名系列主題的米蘭Gucci Artwalls。圖／Gucci提供
換上The North Face x Gucci聯名系列主題的香港Gucci Artwalls。圖／Gucci提供
換上The North Face x Gucci聯名系列主題的香港Gucci Artwalls。圖／Gucci提供
The North Face x Gucci聯名系列快閃店也已登陸台灣，即日起到1月26日在台北信義新光三越A11一樓南大門處展開。圖／Gucci提供
The North Face x Gucci聯名系列快閃店也已登陸台灣，即日起到1月26日在台北信義新光三越A11一樓南大門處展開。圖／Gucci提供
The North Face x Gucci聯名花卉多功能型後背包，11萬700元。圖／Gucci提供
The North Face x Gucci聯名花卉多功能型後背包，11萬700元。圖／Gucci提供
The North Face x Gucci聯名棕色皮革登山靴(男)，49,200元。圖／Gucci提供
The North Face x Gucci聯名棕色皮革登山靴(男)，49,200元。圖／Gucci提供

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