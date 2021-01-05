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卡地亞TANK Cintrée中央坦克走過一世紀

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
卡地亞經典的中央坦克TANK Cintrée今年誕生滿百週年。圖／卡地亞提供
卡地亞經典的中央坦克TANK Cintrée今年誕生滿百週年。圖／卡地亞提供

說到卡地亞（CARTIER）的腕表，許多人第一個想到的，便是卡地亞的TANK坦克。坦克腕表誕生於1917年，方正表殼造型突破當時的陳規，完全改變當時的製表習慣。TANK坦克腕錶的設計，是路易卡地亞（Louis Cartier）根據軍用坦克的俯視圖而發想出來的：兩側垂直拉長的表耳即代表坦克車的履帶，而表殼就代表坦克的座艙主體。不過直到1919年，卡地亞才正式開始批量生產TANK坦克腕表。

在圓形懷表為主流的20世紀初期，卡地亞專注於腕錶的外型設計與研究，例如1904年的的方形Santos腕表、1912年的Tortue龜形腕表等。不同於懷表，腕表的設計必須考量表殼與表帶的連接方式，因此坦克以拉長表殼的方式創造出今日所稱的「表耳」，用以連接表帶。是將現代設計引入製表領域的典範之作。

卡地亞於1935年為MDIVANI公主繪製的TANK Cintrée腕表手繪設計圖。圖／卡地亞提供
卡地亞於1935年為MDIVANI公主繪製的TANK Cintrée腕表手繪設計圖。圖／卡地亞提供

而在原始坦克誕生之後，這個家族增加的第一名成員，便是1921年的中央坦克TANK Cintrée。比起原始坦克的設計，中央坦克拉長的造型，是透過側面弧形表款設計完美貼合手的弧度而創作而成的。1989年，暱稱「美坦」的TANK Américaine美式坦克誕生，修長且略帶弧度的表殼便脫胎於中央坦克，洋溢簡約的當代風格。深受歡迎的TANK Cintrée，一直到近年都還持續推出與時俱進的新作，魅力可見一斑。

1921年誕生的TANK Cintrée腕表，弧形表款設計完美貼合手的弧度，此表款還是後來1980年代的TANK Américaine美國坦克表的前身。圖／卡地亞提供
1921年誕生的TANK Cintrée腕表，弧形表款設計完美貼合手的弧度，此表款還是後來1980年代的TANK Américaine美國坦克表的前身。圖／卡地亞提供
2018年推出的新作TANK Cintrée腕表大型款，手動上鍊機械機芯、黃K金表殼，61萬元。圖／卡地亞提供
2018年推出的新作TANK Cintrée腕表大型款，手動上鍊機械機芯、黃K金表殼，61萬元。圖／卡地亞提供
2018年推出的新作TANK Cintrée腕表大型款，手動上鍊機械機芯、鉑金表殼，70萬元。圖／卡地亞提供
2018年推出的新作TANK Cintrée腕表大型款，手動上鍊機械機芯、鉑金表殼，70萬元。圖／卡地亞提供

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