卡地亞TANK Cintrée中央坦克走過一世紀

說到卡地亞（CARTIER）的腕表，許多人第一個想到的，便是卡地亞的TANK坦克。坦克腕表誕生於1917年，方正表殼造型突破當時的陳規，完全改變當時的製表習慣。TANK坦克腕錶的設計，是路易卡地亞（Louis Cartier）根據軍用坦克的俯視圖而發想出來的：兩側垂直拉長的表耳即代表坦克車的履帶，而表殼就代表坦克的座艙主體。不過直到1919年，卡地亞才正式開始批量生產TANK坦克腕表。

在圓形懷表為主流的20世紀初期，卡地亞專注於腕錶的外型設計與研究，例如1904年的的方形Santos腕表、1912年的Tortue龜形腕表等。不同於懷表，腕表的設計必須考量表殼與表帶的連接方式，因此坦克以拉長表殼的方式創造出今日所稱的「表耳」，用以連接表帶。是將現代設計引入製表領域的典範之作。

卡地亞於1935年為MDIVANI公主繪製的TANK Cintrée腕表手繪設計圖。圖／卡地亞提供