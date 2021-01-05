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義式賀歲片 FENDI和MONCLER紅咚咚．秀功夫賀牛年
為慶祝即將到來的農曆新年，精品品牌紛推牛年生肖系列，或是以大紅色的喜氣形象應景，例如FENDI新春系列即以紅色為基調，結合東方傳統花卉，象徵福氣滿盈；MONCLER則是以「功夫」表現形象照，顯見義式思維的直率純真，Culture Shock（文化衝擊）的確頗有會心一笑的shock效果。
FENDI的包款、飾品出現代表長壽的菊花、象徵繁盛的牡丹以及東方氣質的梅花，將傳統花卉與FENDI經典FF主題圖案結合，打造飾品及男、女包款，Peekaboo加入實用的全新輪廓Peek-a-phone智慧型手機袋，採用紅色皮革製作，內襯為粉紅色；FF主題圖案刺繡點綴在Baguette多樣尺寸的包款上，小巧的Pico Baguette則飾有精緻的紅色珠繡，配以粉紅色和金色流蘇與琺瑯花紋。時裝部分運用紅粉色調創作女裝，FF主題圖案和紅、黑主色則是男裝的呈現。
MONCLER運用「功夫」為主題向東方文化致敬，與大陸時尚攝影師張家誠（Leslie Zhang）創作農曆新年大片，從武術和傳統中式建築汲取靈感，視覺以濃重熾烈的紅色為主，生肖牛所屬的力量、堅忍則以功夫來強化。限定系列主題圖案描繪出「牛宿」2021年在二十八星宿中的所處位置，化為金銀絲線勾勒在服裝上，品牌吉祥物MONCLER Pupazzo雪山精靈成為櫥窗設計的一部分，玩偶則是100%可持續材料製成，新的一年也繼續為環保盡心。
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