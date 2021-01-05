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Forever Fendi粉紅色限定款超浪漫！新年膠囊系列必收

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
FENDI 2021農曆新春系列Timepieces推出別緻的粉紅色調新作，喜氣洋洋。圖／FENDI提供
FENDI 2021農曆新春系列Timepieces推出別緻的粉紅色調新作，喜氣洋洋。圖／FENDI提供

為慶祝即將於2月到來的2021年農曆新年，FENDI推出專屬的膠囊系列，全系列包括男女裝、包包、飾品、鞋履、小皮件、以及腕表。全系列以象徵喜氣的紅色與粉紅色調組成主要視覺，結合中國傳統精緻的花卉，代表一年中這個特別時刻所洋溢的福氣與喜氣：菊花代表長壽，牡丹則是象徵著繁盛、美麗與光榮，由五朵花瓣組成的粉紅色梅花，則具有五福寓意，與FENDI著名的FF logo主題圖案細節結合出別緻新穎的創意。

一如所有農曆新年膠囊系列單品，腕表的設計也融入了浪漫優雅的元素。此次特別選用FENDI品牌中最為經典的Forever Fendi腕表，表盤以真正的粉紅色珍珠母貝細心製作，搭配璀璨的鑽石時標，與表圈鑲嵌的鑽石交相輝映。特別系列的Forever Fendi腕表備有三種不同尺寸與材質的表殼可選：29毫米的不鏽鋼、19毫米的玫瑰金色不鏽鋼、以及29毫米玫瑰金色不鏽鋼。腕表隨同全系列FENDI單品，預計將於2021年1月7日起在包括台灣在內的大中華區上市，歡慶牛年的到來，為年節送禮提供奢華選擇。

FENDI 2021農曆新春系列Timepieces Forever Fendi 19毫米不鏽鋼鍍玫瑰金手表，價格店洽。圖／FENDI提供
FENDI 2021農曆新春系列Timepieces Forever Fendi 19毫米不鏽鋼鍍玫瑰金手表，價格店洽。圖／FENDI提供
FENDI 2021農曆新春系列Timepieces Forever Fendi 29毫米不鏽鋼鍍玫瑰金腕表，價格店洽。圖／FENDI提供
FENDI 2021農曆新春系列Timepieces Forever Fendi 29毫米不鏽鋼鍍玫瑰金腕表，價格店洽。圖／FENDI提供
FENDI 2021農曆新春系列Timepieces Forever Fendi 29毫米不鏽鋼腕表，價格店洽。圖／FENDI提供
FENDI 2021農曆新春系列Timepieces Forever Fendi 29毫米不鏽鋼腕表，價格店洽。圖／FENDI提供

腕表 FENDI

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