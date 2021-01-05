Forever Fendi粉紅色限定款超浪漫！新年膠囊系列必收

為慶祝即將於2月到來的2021年農曆新年，FENDI推出專屬的膠囊系列，全系列包括男女裝、包包、飾品、鞋履、小皮件、以及腕表。全系列以象徵喜氣的紅色與粉紅色調組成主要視覺，結合中國傳統精緻的花卉，代表一年中這個特別時刻所洋溢的福氣與喜氣：菊花代表長壽，牡丹則是象徵著繁盛、美麗與光榮，由五朵花瓣組成的粉紅色梅花，則具有五福寓意，與FENDI著名的FF logo主題圖案細節結合出別緻新穎的創意。

一如所有農曆新年膠囊系列單品，腕表的設計也融入了浪漫優雅的元素。此次特別選用FENDI品牌中最為經典的Forever Fendi腕表，表盤以真正的粉紅色珍珠母貝細心製作，搭配璀璨的鑽石時標，與表圈鑲嵌的鑽石交相輝映。特別系列的Forever Fendi腕表備有三種不同尺寸與材質的表殼可選：29毫米的不鏽鋼、19毫米的玫瑰金色不鏽鋼、以及29毫米玫瑰金色不鏽鋼。腕表隨同全系列FENDI單品，預計將於2021年1月7日起在包括台灣在內的大中華區上市，歡慶牛年的到來，為年節送禮提供奢華選擇。 FENDI 2021農曆新春系列Timepieces Forever Fendi 19毫米不鏽鋼鍍玫瑰金手表，價格店洽。圖／FENDI提供 FENDI 2021農曆新春系列Timepieces Forever Fendi 29毫米不鏽鋼鍍玫瑰金腕表，價格店洽。圖／FENDI提供 FENDI 2021農曆新春系列Timepieces Forever Fendi 29毫米不鏽鋼腕表，價格店洽。圖／FENDI提供