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美式風格的復歸 RALPH LAUREN台中時美齋表展現正舉辦

聯合報 / 記者釋俊哲／即時報導
從馬鐙造型得到靈感的Mini Stirrup腕表，並有玫瑰金、精鋼、黃金與多色表帶選擇。圖 / Ralph Lauren提供。
從馬鐙造型得到靈感的Mini Stirrup腕表，並有玫瑰金、精鋼、黃金與多色表帶選擇。圖 / Ralph Lauren提供。

擁有鮮明風格的Ralph Lauren腕表，一度曾在2010至2014年進入台灣收藏市場，近期品牌重新插旗台灣，選擇於台中時美齋鐘表，帶來2020年全系列腕表。從較為年輕支線的Polo Watch與主線的Ralph Lauren，帶來手腕上的美式時光新態度。

Ralph Lauren曾在2007年與歷峰集團（Richemont）一同成立Ralph Lauren Watch and Jewelry Company，當初是由雙方以50、50比例各持股一半，近年已改由Ralph Lauren主導，但機芯、技術、售後維修，仍由歷峰集團負責。風格上，Polo Watch則鎖定年輕、街頭休閒路線，將可愛的Polo小熊加入表面設計，輕快討喜，全系列皆為機械機芯，價位則在六萬元左右。

主力的Ralph Lauren以復古、優雅的美式作風為主軸，並將品牌經典元素如馬鐙加入設計，風格鮮明，價位最入門由石英機芯女表的60,000起，大約12萬左右價位採取通用機械機芯、並具瑞士天文台認證，30至50萬左右價位則部分使用歷峰集團品牌如IWC、PIAGET、Jaeger-LeCoultre的自製機芯，最高上看至300萬則有複雜功能如雙陀飛輪。

品牌重新進入市場後，首波與台中時美齋鐘表獨家合作，從即日起至1月15日（周五）為止舉辦「Ralph Lauren高級鐘表展」，除周日公休，每日營業則從早上11點至晚上9點半為止。

入門價位、風格更悠閒的Polo Bear系列 BEDFORD腕表，表款將附上絲綢與皮革兩種表帶，可自由更換造型。圖 / Ralph Lauren提供。
入門價位、風格更悠閒的Polo Bear系列 BEDFORD腕表，表款將附上絲綢與皮革兩種表帶，可自由更換造型。圖 / Ralph Lauren提供。
將美式汽車核桃木方向盤巧妙轉化到表圈的RL Automotive腕表，散發懷舊但迷人的美式風格。圖 / Ralph Lauren提供。
將美式汽車核桃木方向盤巧妙轉化到表圈的RL Automotive腕表，散發懷舊但迷人的美式風格。圖 / Ralph Lauren提供。
Ralph Lauren，Mini Stirrup腕表，時間顯示，石英機芯，16.8 * 22.5毫米，價格店洽。圖 / Ralph Lauren提供。
Ralph Lauren，Mini Stirrup腕表，時間顯示，石英機芯，16.8 * 22.5毫米，價格店洽。圖 / Ralph Lauren提供。
位於台中的時美齋鐘表，已於即日起舉辦「Ralph Lauren高級鐘表」，並將持續至1月15日為止。圖 / 時美齋提供。
位於台中的時美齋鐘表，已於即日起舉辦「Ralph Lauren高級鐘表」，並將持續至1月15日為止。圖 / 時美齋提供。

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