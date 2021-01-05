美式風格的復歸 RALPH LAUREN台中時美齋表展現正舉辦

擁有鮮明風格的Ralph Lauren腕表，一度曾在2010至2014年進入台灣收藏市場，近期品牌重新插旗台灣，選擇於台中時美齋鐘表，帶來2020年全系列腕表。從較為年輕支線的Polo Watch與主線的Ralph Lauren，帶來手腕上的美式時光新態度。

Ralph Lauren曾在2007年與歷峰集團（Richemont）一同成立Ralph Lauren Watch and Jewelry Company，當初是由雙方以50、50比例各持股一半，近年已改由Ralph Lauren主導，但機芯、技術、售後維修，仍由歷峰集團負責。風格上，Polo Watch則鎖定年輕、街頭休閒路線，將可愛的Polo小熊加入表面設計，輕快討喜，全系列皆為機械機芯，價位則在六萬元左右。

主力的Ralph Lauren以復古、優雅的美式作風為主軸，並將品牌經典元素如馬鐙加入設計，風格鮮明，價位最入門由石英機芯女表的60,000起，大約12萬左右價位採取通用機械機芯、並具瑞士天文台認證，30至50萬左右價位則部分使用歷峰集團品牌如IWC、PIAGET、Jaeger-LeCoultre的自製機芯，最高上看至300萬則有複雜功能如雙陀飛輪。