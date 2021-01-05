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AR擴增實境加持！馬爹利藍淬燕QUAVO禮盒展現科技力

聯合報 / 記者高婉珮／即時報導
馬爹利藍淬燕QUAVO限量版禮盒內的酒瓶，是首款支援NFC機制的酒瓶。圖／保樂力加提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
馬爹利藍淬燕QUAVO限量版禮盒內的酒瓶，是首款支援NFC機制的酒瓶。圖／保樂力加提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

2021年馬爹利推出首款支援AR、且酒瓶具NFC（近距離無線通訊）機制的馬爹利藍淬燕QUAVO限量版禮盒，以全新互動式送禮體驗，迎接新的一年。

這款由美國饒舌歌手Quavo操刀設計的的馬爹利藍淬燕QUAVO限量版禮盒，將馬爹利標誌結合嘻哈文化的象徵，彰顯這款打破框架，以VSOP干邑為原酒，在肯塔基波本威士忌木桶中熟成之創新烈酒的大膽配方。

禮盒不僅以有別於普通容量的美規750ml包裝，這款禮盒也將帶消費者進入一段互動式AR擴增實境體驗，消費者可以用智慧手機掃描禮盒上的圖案後，便會啟動連結，跳入眼前的AR畫面，將解構馬爹利藍淬燕釀造工藝背後的細節，以及馬爹利與Quavo的合作關係。

身兼作曲家、唱片製作人並長期擔任馬爹利品牌大使的美國饒舌歌手Quavo，在設計馬爹利藍淬燕QUAVO限量版禮盒時表示：「我很欣賞 Martell Blue Swift 改變人們飲酒方式的做法。我就是要引領潮流、顛覆現狀、表現真我。所以 Martell Blue Swift和我，真的是絕配。」

馬爹利藍淬燕QUAVO限量版禮盒內的酒瓶，同時也是首款可以支援NFC（近距離無線通訊）的酒瓶。運用NFC連結，消費者只要直接將智慧型手機，放置於瓶身上方，就可以連結閱讀與Quavo和馬爹利有關之獨家內容。（iPhone 系統需先下載 NFC App，Android 系統可直接連接）。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

現年29歲的Quavo，本名Quavious Keyate Marshall ，是美國著名的饒舌歌手、詞曲作者和唱片製作人。圖／保樂力加提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
現年29歲的Quavo，本名Quavious Keyate Marshall ，是美國著名的饒舌歌手、詞曲作者和唱片製作人。圖／保樂力加提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
馬爹利藍淬燕QUAVO限量版，酒精濃度40%，容量750毫升，建議售價1,800元。圖／保樂力加提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
馬爹利藍淬燕QUAVO限量版，酒精濃度40%，容量750毫升，建議售價1,800元。圖／保樂力加提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

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