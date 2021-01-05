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慘虧6億再也撐不住了！ASICS受新冠肺炎影響 結束在美第一家旗艦店
新冠肺炎疫情仍嚴峻，恢復國際旅行遙遙無期，特別是在重災區的美國，不得不進行部分封城、停止不必要的商業活動，導致日本運動品牌ASICS提前結束於第五大道的旗艦店，來讓慘虧的營收止血。
根據《fashionsnap》的報導，ASICS自2017年入主高端精品齊聚的紐約第五大道，成立在美國的第一家旗艦店，宣示意味濃厚。佔地約211坪的第五大道旗艦店，由ASICS北美公司負責營運，集結了專業運動的商品，以及主打運動時尚的ASICS TIGER系列，並同樣提供專業的量腳服務，受到消費者的喜愛。但由於美國的新冠肺炎疫情擴散仍止不住，造成逛街與購物的人潮大量減少，在疫情不明朗的情況下，品牌經過通盤考量，因此忍痛結束旗艦店的營業。
由於是提前與房東解約，同時解雇部分店員，以及過去一年因疫情不得不暫時關閉的損失，ASICS北美公司慘賠了約6億元。特別要提的是ASICS日本總公司在去年11月時，公布了2020年第三季財報，對比第二季就已經短少了約15.4％的營收，還未計入關閉紐約旗艦店的虧損。不過，同時在去年的12月，ASICS則在米蘭成立了旗下時尚品牌Onitsuka Tiger的首家義大利旗艦店，讓投資者也大感意外。
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