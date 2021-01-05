天后楊丞琳新年登新封面 卡地亞經典加持神美

日前以性感熱歌勁舞剛奪下跨年收視冠軍的天后楊丞琳，今稍早在IG發布自己登上新年度一月號時尚雜誌封面的系列照片，她在大片中還保留了去年底較長的金色髮型，演繹秋冬的多種時尚造型面貌，造型在復古中洋溢清新情懷。而搭配豹紋印花的服裝，楊丞琳配戴了卡地亞經典的Panthère美洲豹珠寶腕表，是品牌於1980年代創造出來的珠寶腕表，極為柔軟靈動的表鍊，猶如美洲豹般，因而得名。

除此之外，楊丞琳更堆疊配戴了多款Trinity三色金系列的戒指與耳環。誕生於1924年的這款經典珠寶，是以簡約的三枚圓環相互交錯組成，至今發展出全系列豐富的作品，包括戒指、耳環、項鍊、手環等不同品項，從入門的小型吊墜到奪目的大型高級珠寶都有豐富的選擇，亦有加入新的材質，延伸出嶄新的色調，例如黑色陶瓷、珍珠、彩色寶石等，讓「三色」的組合變化萬千。 Trinity耳環，白K金、黃K金、玫瑰金、鑽石，41萬6,000元。圖／卡地亞提供 Trinity戒指小型款，白K金、黃K金、玫瑰金、鑽石，19萬8,000元。圖／卡地亞提供 楊丞琳配戴卡地亞珠寶腕表拍攝時尚雜誌大片。圖／取自楊丞琳官方IG Trinity戒指，白K金、黃K金、玫瑰金、鑽石，71,500元。圖／卡地亞提供 Trinity戒指小型款，白K金、黃K金、玫瑰金，29,900元。圖／卡地亞提供 PANTHÈRE DE CARTIER美洲豹黃K金腕表迷你款，55萬5,000元。圖／卡地亞提供