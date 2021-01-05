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盤點2021年最值得期待聯名系列 JIL SANDER跨界始祖鳥、UNDERCOVER聯手三麗鷗

聯合報 / 記者曾智緯／即時報導
UNDERCOVER和三麗鷗的合作系列，最快在今年3月時就會上市。圖／摘自UNDERCOVER官網
UNDERCOVER和三麗鷗的合作系列，最快在今年3月時就會上市。圖／摘自UNDERCOVER官網

送走了動盪的2020年，總還是有些新鮮事值得我們期待，像是今年將推出的JIL SANDER與始祖鳥（ Arc'Teryx ）聯名系列，或是UNDERCOVER與三麗鷗（Sanrio）的跨界合作，以及由肯爺Kanye West、GAP聯手操刀的YZY系列，都是最具話題性的計畫。

如果按推出時間來看，UNDERCOVER和三麗鷗的合作系列，最快在今年3月時就會上市。這屬於品牌春夏系列的一部分，大量的使用了耳熟能詳的角色，包括Hello Kitty、My Melody、雙星仙子等可愛又萌的圖案，讓人少女心噴發。完全顛覆了向來總以「暗黑美學」著稱的UNDERCOVER。一如其系列名稱「CUTE ＆ MADNESS」形塑了女孩們的幻想世界，讓可愛與瘋狂並存。

預計於10月問世的JIL SANDER與Arc'Teryx合作的戶外運動系列，讓潮流迷引頸期盼。圖／摘自WWD
預計於10月問世的JIL SANDER與Arc'Teryx合作的戶外運動系列，讓潮流迷引頸期盼。圖／摘自WWD

其次是預計於10月問世的JIL SANDER與Arc'Teryx合作的戶外運動系列，這兩大品牌會產生什麼樣的設計火花，總讓潮流迷引頸期盼。但這個JIL SANDER並非去年11月才與UNIQLO聯名的Jil Sander，而是由創意總監Lucie與Luke Meier所職掌的品牌。但高端的Arc'Teryx 還是值得期待，因為這個傳奇戶外服裝品牌，可不輕易跨界。預計會提供滑雪和其他高山運動的機能服裝​​，並延續著JIL SANDER招牌的極簡主義風格，專注在品質與功能性。

Kayne West將與休閒時尚品牌GAP合作，結合潮牌Yeezy的風格，推出全新聯名系列。圖／GAP提供
Kayne West將與休閒時尚品牌GAP合作，結合潮牌Yeezy的風格，推出全新聯名系列。圖／GAP提供

最後，同樣是充滿話題的就是「Yeezy GAP」這個被視為GAP救命符的新品牌，由潮流天王Kanye West擔任創意總監，並交由新銳設計師Mowalola Ogunlesi操刀，以親民的價格呈現精緻的男裝、女裝和童裝等經典產品，融入雙品牌的理念。上市時間未定，但以Yeezy的高人氣來看，預料又會掀起搶購潮。

UNDERCOVER和三麗鷗合作系列，形塑了女孩們的幻想世界，讓可愛與瘋狂並存。圖／摘自UNDERCOVER官網
UNDERCOVER和三麗鷗合作系列，形塑了女孩們的幻想世界，讓可愛與瘋狂並存。圖／摘自UNDERCOVER官網

UNDERCOVER和三麗鷗合作系列，大量的使用，包括Hello Kitty、My Melody、雙星仙子等可愛又萌的圖案。圖／摘自UNDERCOVER官網
UNDERCOVER和三麗鷗合作系列，大量的使用，包括Hello Kitty、My Melody、雙星仙子等可愛又萌的圖案。圖／摘自UNDERCOVER官網

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