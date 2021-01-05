新手媽媽必備這一支！德國百靈手持攪拌棒會伸縮更萬能

不管你是正在苦惱嬰兒副食品要怎麼做的媽媽，還是熱愛馬鈴薯泥、濃湯等西式料理的廚房主理人，入手一組多功能手持式攪拌棒絕對可以大大助你一臂之力！

歡慶德國百靈Braun創立100周年，正式在台上市旗艦新品MQ7087X手持式攪拌棒，首創「推進式伸縮刀頭」設計，刀頭可上下靈活移動，增加2.5倍食材攪打區域、提升40%的攪打效率；搭配專利的輔助刀刃，減少切割死角，提升 16%的切割面積，輕鬆處理較大塊及堅硬的食材，瞬間就能均勻打碎各種食材，完整吃到食物的全營養。搭配專利金鐘罩防飛濺設計，以及全球首創智能無段變速，單手直覺式操作即可依需求調整攪拌速度，讓做菜不再是作戰，快速出菜也能維持廚房乾淨整潔。