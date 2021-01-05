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成為英雄的低標？強悍防水性能腕表 泳探極限

聯合報 / 記者釋俊哲／即時報導
TITONI 2021年新款Seascoper 600米深潛系列，具有黃金海岸、潛水藍、馬里亞納黑三種不同配色材質款式，5萬9,800元起。圖 / TITONI提供。
TITONI 2021年新款Seascoper 600米深潛系列，具有黃金海岸、潛水藍、馬里亞納黑三種不同配色材質款式，5萬9,800元起。圖 / TITONI提供。

電影「怒海潛將（Men of Honor）」以美國海軍史上首位非裔美籍海軍潛水長的故事。當時科技並不發達，潛水員必須穿著厚重的防水衣在水下執行任務，電影中最經典一幕莫過於探討，成為英雄的最低標準？並將防水深度與之巧妙連結。入門價位機械表品牌TITONI邁入新年即帶來全新Seascoper 600米深潛系列，搭配自製機芯並具瑞士天文台認證，勇（泳）探極限。

初次於1963年問世的Seascoper系列，在近60年前已經具備200米防水強悍性能，2021年新款除了帶來黃金海岸、潛水藍、馬里亞納黑三種款式，分別以半金、藍色、黑色表面為號召，自製T10自動上鍊機芯則花費六年時間研發。表款並在側邊具備排氦氣閥，輕觸即可釋放機芯內的氦氣，以確保深潛之後機芯不為氣體膨脹而受損，表帶也具快調裝置，可調整長度以適應穿戴上潛水衣後的寬度。

但其實對一般潛水者而言，日常生活中的防水性能多為30至100米，能具備200至300米的防水性能、壓力，已經屬於「勇者」等級。例如波爾表（Ball Watch）便有一只Engineer Hydrocarbon DeepQUEST II潛水腕表，腕表捨去一般的後底蓋、採用一體成型的鈦金屬打造表殼，防水性能則達300米；美度（MIDO）的海洋之星OceanStar則有著宛如長年在海灘生活的黝黑視覺，使用矽游絲的機芯更通過瑞士天文台認證，精準、深潛？二合為一。

美度（MIDO）海洋之星OceanStar 600腕表使用矽游絲的機芯更通過瑞士天文台認證，防水性能達600米，價格店洽。圖 / MIDO提供。
美度（MIDO）海洋之星OceanStar 600腕表使用矽游絲的機芯更通過瑞士天文台認證，防水性能達600米，價格店洽。圖 / MIDO提供。
TITONI Seascoper 600腕表具備透明後底蓋和表帶調節系統。圖 / TITONI提供。
TITONI Seascoper 600腕表具備透明後底蓋和表帶調節系統。圖 / TITONI提供。
採用鈦合金一體成型表殼的Ball Watch Engineer Hydrocarbon DeepQUEST II潛水腕表也有300米防水性能，並具自動排氦裝置與自體發光燈管，9萬9,800元。圖 / 波爾表提供。
採用鈦合金一體成型表殼的Ball Watch Engineer Hydrocarbon DeepQUEST II潛水腕表也有300米防水性能，並具自動排氦裝置與自體發光燈管，9萬9,800元。圖 / 波爾表提供。
覆以紅色、白色數字與刻度的潛水藍陶瓷外圈，需要經過多次燒製過程。圖 / TITONI提供。
覆以紅色、白色數字與刻度的潛水藍陶瓷外圈，需要經過多次燒製過程。圖 / TITONI提供。

海軍 腕表

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