9款超「牛」禮盒！85ºC「好運同花順」蛋糕 只賣14天

邁入2021，各家春節禮盒陸續登場。85ºC推出9款禮盒，包括網路票選高人氣的杏仁瓦片、蘭姆甜心，超唰嘴的花生夾心餅，可愛Kitty造型雪米餅禮盒，還有造型搶眼、寓意有趣的「好運同花順」撲克牌蛋糕，1/10起全台門市開放預購，其中6款指定年節禮盒享85折，預計可售出6萬7千盒禮盒。85ºC公關副總鐘靜如表示，今年業績預估持平，300~500元的禮盒最受歡迎。

今年新推的9款年節禮盒，不乏與「牛」相關主題，像是「牛年旺來」、「牛來運轉」、「牛軋糖」，也有造型可愛的「KT雪米餅禮盒」，網路人氣點心「愛餡捲心酥」、暢銷「鳳梨酥」等，價格約150元到499元不等，1/10至2/26預購指定款可享85折，任選2盒指定款或全店消費滿500元再送紀念撲克牌乙盒，或可以19元加價購，紀念撲克牌限量3萬副。

2021年首推款「牛年旺來」，集結鳳梨酥、法國小點心原味卡雷多、愛餡捲心酥，以及萬年不敗的杏仁瓦片、花生夾心餅等5款點心搭配；此外，繼去年推出年節麻將蛋糕「嚦咕嚦咕發大財」熱賣2萬個，今年2/4再加推一款年節蛋糕「好運同花順」，8吋售價620元，用巧克力飾片製成的同花順AKQJ10直立蛋糕上，一旁還有金幣擺飾，業者表示，今年只賣14天，全台門市限量3400個，售完為止。