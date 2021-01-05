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少女心噴發！Mister Donut出7款草莓點心 還有乳牛款

聯合報 / 記者陳睿中／即時報導
Mister Donut自1月8日起，推出「白雪草莓季」系列新品。記者陳睿中／攝影
Mister Donut自1月8日起，推出「白雪草莓季」系列新品。記者陳睿中／攝影

在氣氛酸甜的草莓產季，Mister Donut自1月8日起，推出「白雪草莓季」活動，一次推出7款兼具視覺與味覺的草莓甜甜圈與點心，並有起司草莓歐蕾、草莓紅茶等7款創意手調飲品，為草莓控們帶來不一樣的甜點選擇。

Mister Donut本次的「白雪草莓季」中，先以日本淡雪草莓的外觀作為靈感，將白巧克力搭配乾燥草莓顆粒，調製出色澤如同淡雪草莓般的白雪草莓巧克力沾醬，再以此款沾醬為多款經典產品大升級。「白雪草莓波堤」，即是以香甜草莓風味波堤為基礎，再裹上白雪草莓巧克力醬而成，更添酸爽滋味，每顆45元。另外還有裹上草莓風味蜜糖的「蜜糖草莓波堤」、「蜜糖草莓歐菲香」，每顆均為42元。

「3重草莓波堤」則是將草莓風味波堤升級再升級，不僅裹上白雪草莓巧克力醬，還有草莓巧克力畫線及乾燥草莓粒，一次就能吃到3種草莓變化，每顆48元。同樣使用白雪草莓巧克力醬的款式，還有「白雪草莓歐菲香」、「白雪草莓貝貝」新登場。其中「白雪草莓貝貝」是將酵母甜甜圈裹醬後，再搭配草莓鮮奶油內餡、灑上乾燥草莓粒，化身成為一顆模樣可愛的粉白草莓，每顆55元。針對牛年，Mister Donut還特別推出年牛限定的「草莓哞萌」，使用酵母甜甜圈、白雪草莓巧克力醬、北海道牛奶卡士達內餡，再配上巧克力繪製的乳牛斑紋，呼應牛年的到來，每顆55元。

針對飲品部份，Mister Donut一口氣推出草莓紅茶（冰／熱）、草莓青茶、哞～草莓牛奶等草莓飲品，並首度推出起司奶蓋系列，共有起司草莓歐蕾、醇奶蓋紅茶、醇奶蓋青茶，每杯售價75～90元。1月8日至1月14日，以及1月22日至1月28日期間，任選4個甜甜圈／點心或飲品，其中包含2款指定商品，即可享買3送1的優惠。1月8日至2月18日期間，購買任一甜甜圈或點心，則可享草莓／奶蓋系列飲品現折11元的折扣優惠。

草莓季活動中，共有7款飲品同步登場。記者陳睿中／攝影
草莓季活動中，共有7款飲品同步登場。記者陳睿中／攝影
Mister Donut一次推出7款草莓系甜點、甜甜圈。記者陳睿中／攝影
Mister Donut一次推出7款草莓系甜點、甜甜圈。記者陳睿中／攝影
外觀各為草莓、乳牛造型的「白雪草莓貝貝」及「草莓哞萌」。記者陳睿中／攝影
外觀各為草莓、乳牛造型的「白雪草莓貝貝」及「草莓哞萌」。記者陳睿中／攝影
外層裹有不同醬料的白雪草莓歐菲香、蜜糖草莓歐菲香。記者陳睿中／攝影
外層裹有不同醬料的白雪草莓歐菲香、蜜糖草莓歐菲香。記者陳睿中／攝影
3重草莓波堤、白雪草莓波堤、蜜糖草莓波堤等新品登場，每顆42元起。記者陳睿中／攝影
3重草莓波堤、白雪草莓波堤、蜜糖草莓波堤等新品登場，每顆42元起。記者陳睿中／攝影

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