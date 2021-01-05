少女心噴發！Mister Donut出7款草莓點心 還有乳牛款

在氣氛酸甜的草莓產季，Mister Donut自1月8日起，推出「白雪草莓季」活動，一次推出7款兼具視覺與味覺的草莓甜甜圈與點心，並有起司草莓歐蕾、草莓紅茶等7款創意手調飲品，為草莓控們帶來不一樣的甜點選擇。

Mister Donut本次的「白雪草莓季」中，先以日本淡雪草莓的外觀作為靈感，將白巧克力搭配乾燥草莓顆粒，調製出色澤如同淡雪草莓般的白雪草莓巧克力沾醬，再以此款沾醬為多款經典產品大升級。「白雪草莓波堤」，即是以香甜草莓風味波堤為基礎，再裹上白雪草莓巧克力醬而成，更添酸爽滋味，每顆45元。另外還有裹上草莓風味蜜糖的「蜜糖草莓波堤」、「蜜糖草莓歐菲香」，每顆均為42元。

「3重草莓波堤」則是將草莓風味波堤升級再升級，不僅裹上白雪草莓巧克力醬，還有草莓巧克力畫線及乾燥草莓粒，一次就能吃到3種草莓變化，每顆48元。同樣使用白雪草莓巧克力醬的款式，還有「白雪草莓歐菲香」、「白雪草莓貝貝」新登場。其中「白雪草莓貝貝」是將酵母甜甜圈裹醬後，再搭配草莓鮮奶油內餡、灑上乾燥草莓粒，化身成為一顆模樣可愛的粉白草莓，每顆55元。針對牛年，Mister Donut還特別推出年牛限定的「草莓哞萌」，使用酵母甜甜圈、白雪草莓巧克力醬、北海道牛奶卡士達內餡，再配上巧克力繪製的乳牛斑紋，呼應牛年的到來，每顆55元。