快訊

交通部航港局爆弊案！燈塔整建工程「免稅品餽贈」 廉政署約談10人

聽新聞
test
0:00 / 0:00

牛氣沖天！ 3款台灣限定牛年生肖威士忌報到

聯合報 / 記者高婉珮／即時報導
JOHNNIE WALKER藍牌《牛年典藏》台灣限定版，酒精濃度46%，容量750毫升，建議售價5,800 元。圖／帝亞吉歐提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
JOHNNIE WALKER藍牌《牛年典藏》台灣限定版，酒精濃度46%，容量750毫升，建議售價5,800 元。圖／帝亞吉歐提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

2021年一開春不僅股市牛氣沖天，威士忌市場也出現多款標榜「台灣限定」的牛年生肖禮盒，採用特殊包裝與酒標，年味十足。

JOHNNIE WALKER藍牌威士忌生肖限定版，推出「牛轉乾坤，福運雙至」禮盒。採用印有臺灣地圖之臺灣特別版包裝，極具收藏價值。

外觀以特殊技法層疊塗砌琺瑯、燙金，完美結合了傳統與現代感，體現時尚、工藝之美。瓶身設計送上牛年鴻運的新春祝福，是威士忌珍藏迷每年必收藏的酒款。

JOHNNIE WALKER藍牌威士忌蘊含豐厚煙燻風味，層層交融出果香與蜂蜜，伴隨著尾韻不可思議的絲滑順暢，猶如一場交錯著清甜、細膩、綿長久久不息的感官旅程。藍牌珍貴之處，在於每款威士忌皆由首席調酒師親自挑選，結合珍貴稀有原酒、精湛調和工藝、以極致罕見風格打造而成，完美展現 JOHNNIE WALKER藍牌威士忌珍稀氣魄，亦是致敬所有卓越不凡成就及成功人士的最佳賀禮。

「坦杜金牛首款紀念版雪莉桶單一麥芽威士忌限量原酒」為坦杜蒸餾廠獨家獻給華人市場的超限量生肖紀念原酒。擁有百年歷史的坦杜蒸餾廠，坐落在孕育知名蒸餾廠的斯佩塞河畔，得天獨厚的絕佳環境，百年老店蒸餾技藝，堅持全程以優質Oloroso雪莉桶桶陳熟成，坦杜雪莉桶威士忌以獨特豐富、甜美、果香、圓潤、複合辛香調性帶來均衡滑順口感、多層次的柔長尾韻為特色。深受威士忌愛好者的喜愛。

這款在亞洲獨家推出的坦杜牛年紀念版原酒，充滿莓果及香草芬芳，香濃雪莉桶醇厚木桶味帶著蜜餞果乾和清新柑橘香，尾韻層次豐富。

以獨特、趣味與幽默漫畫標與高品質選酒著稱的The Boutique-y Whisky Company，也應景推出了辛丑牛年生肖紀念酒，以台灣最具有年味的迪化街年貨大街為背景，將今年的生肖牛畫進了大街中與人群一起體驗難得的年味，並時時發出滿意開心「哞」。大家不妨來數數看，有多少隻牛來到年貨大街體驗採買年貨的樂趣。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

The Boutique-y Whisky Company辛丑牛年生肖紀念酒，酒精濃度60.3%，容量375毫升，建議售價1,000 元。圖／華揚國際提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
The Boutique-y Whisky Company辛丑牛年生肖紀念酒，酒精濃度60.3%，容量375毫升，建議售價1,000 元。圖／華揚國際提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
坦杜金牛首款紀念版雪莉桶單一麥芽威士忌限量原酒，酒精濃度58%，容量700毫升，建議售價3,500 元。圖／陸海洋行提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
坦杜金牛首款紀念版雪莉桶單一麥芽威士忌限量原酒，酒精濃度58%，容量700毫升，建議售價3,500 元。圖／陸海洋行提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

迪化街

延伸閱讀

藏家搶破頭 帝亞吉歐2020年度限量原酒臻選系列

2021威士忌投資停看聽 達人柯育堂有話要說

相關新聞

「唐吉軻德」來了！台灣首店落腳西門町 1月19日正式開幕

因新冠肺炎無法出國旅遊的「哈日族」們注意！許多台灣遊客赴日必逛的日本連鎖生活雜物賣場「驚安殿堂‧唐吉訶德」確定登台，台灣...

新手媽媽必備這一支！德國百靈手持攪拌棒會伸縮更萬能

不管你是正在苦惱嬰兒副食品要怎麼做的媽媽，還是熱愛馬鈴薯泥、濃湯等西式料理的廚房主理人，入手一組多功能手持式攪拌棒絕對可...

成為英雄的低標？強悍防水性能腕表 泳探極限

電影「怒海潛將（Men of Honor）」以美國海軍史上首位非裔美籍海軍潛水長的故事。當時科技並不發達，潛水員必須穿著...

9款超「牛」禮盒！85ºC「好運同花順」蛋糕 只賣14天

邁入2021，各家春節禮盒陸續登場。85ºC推出9款禮盒，包括網路票選高人氣的杏仁瓦片、蘭姆甜心，超唰嘴的花生夾心餅，可...

少女心噴發！Mister Donut出7款草莓點心 還有乳牛款

在氣氛酸甜的草莓產季，Mister Donut自1月8日起，推出「白雪草莓季」活動，一次推出7款兼具視覺與味覺的草莓甜甜...

SWATCH與米奇再續前緣 聯手塗鴉藝術家創造限量話題表款

米奇迷看過來！SWATCH再度與迪士尼、傳奇塗鴉藝術家Keith Haring合作，推出首次三方聯名腕表。而這也是繼20...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。