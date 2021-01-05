牛氣沖天！ 3款台灣限定牛年生肖威士忌報到

2021年一開春不僅股市牛氣沖天，威士忌市場也出現多款標榜「台灣限定」的牛年生肖禮盒，採用特殊包裝與酒標，年味十足。

JOHNNIE WALKER藍牌威士忌生肖限定版，推出「牛轉乾坤，福運雙至」禮盒。採用印有臺灣地圖之臺灣特別版包裝，極具收藏價值。

外觀以特殊技法層疊塗砌琺瑯、燙金，完美結合了傳統與現代感，體現時尚、工藝之美。瓶身設計送上牛年鴻運的新春祝福，是威士忌珍藏迷每年必收藏的酒款。

JOHNNIE WALKER藍牌威士忌蘊含豐厚煙燻風味，層層交融出果香與蜂蜜，伴隨著尾韻不可思議的絲滑順暢，猶如一場交錯著清甜、細膩、綿長久久不息的感官旅程。藍牌珍貴之處，在於每款威士忌皆由首席調酒師親自挑選，結合珍貴稀有原酒、精湛調和工藝、以極致罕見風格打造而成，完美展現 JOHNNIE WALKER藍牌威士忌珍稀氣魄，亦是致敬所有卓越不凡成就及成功人士的最佳賀禮。

「坦杜金牛首款紀念版雪莉桶單一麥芽威士忌限量原酒」為坦杜蒸餾廠獨家獻給華人市場的超限量生肖紀念原酒。擁有百年歷史的坦杜蒸餾廠，坐落在孕育知名蒸餾廠的斯佩塞河畔，得天獨厚的絕佳環境，百年老店蒸餾技藝，堅持全程以優質Oloroso雪莉桶桶陳熟成，坦杜雪莉桶威士忌以獨特豐富、甜美、果香、圓潤、複合辛香調性帶來均衡滑順口感、多層次的柔長尾韻為特色。深受威士忌愛好者的喜愛。

這款在亞洲獨家推出的坦杜牛年紀念版原酒，充滿莓果及香草芬芳，香濃雪莉桶醇厚木桶味帶著蜜餞果乾和清新柑橘香，尾韻層次豐富。

以獨特、趣味與幽默漫畫標與高品質選酒著稱的The Boutique-y Whisky Company，也應景推出了辛丑牛年生肖紀念酒，以台灣最具有年味的迪化街年貨大街為背景，將今年的生肖牛畫進了大街中與人群一起體驗難得的年味，並時時發出滿意開心「哞」。大家不妨來數數看，有多少隻牛來到年貨大街體驗採買年貨的樂趣。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康