SWATCH與米奇再續前緣 聯手塗鴉藝術家創造限量話題表款

米奇迷看過來！SWATCH再度與迪士尼、傳奇塗鴉藝術家Keith Haring合作，推出首次三方聯名腕表。而這也是繼2018年後，SWATCH二度推出以米奇為主角的限量表款，值得粉絲來收藏。

早在SWATCH創立的隔天，就曾經與已故插畫家Keith Haring合作過，可說是有先見之明。爾後更有多次的聯名腕表，同樣受到消費者的青睞。而迪士尼旗下的「米奇」也有數次與SWATCH的跨界合作；此次集結了三品牌聯名，無論是否絕後，但肯定是空前。因此，SWATCH採用了80年代所繪製的米奇圖案為基礎，加上Keith Haring的街頭塗鴉風格，創造出包括黑白米奇、條紋米奇以及電流米奇三款腕表，連同一個掛鐘。腕表款式也是呼應了經典設計，使用Gent以及New Gent款式，滿足不同消費者配戴的需求。其中「電流米奇」款，以Keith Haring獨創的迷宮藝術為靈感，繪製出米奇頭像，並延伸至表帶上，全台限量12只，絕對是粉絲必入手。

SWATCH與迪士尼、Keith Haring聯名電流米奇腕表6,000元。圖／SWATCH提供

而G-SHOCK則在農曆新年即將到來之際，推出應景的限量版GM-5600CX與GM-6900CX系列腕表，利用紅色表帶搭配鍍金色表殼，詮釋節慶的喜氣氛圍。其中GM-5600CX表殼採用髮絲紋處理，呈現高級質感；而GM-6900CX的表圈與表殼則採用亮面金處理，更加凸顯表盤與表帶的紅色光澤感。而G-SHOCK在表背部分皆刻印牛年圖樣呼應農曆生肖年，外盒也採用紅色調搭配金色字體緊扣表款設計主題。

表盒背面放上街頭塗鴉藝術大師Keith Haring簡介，讓藏家更清楚這位藝術先驅與社會行動主義者的理念。圖／SWATCH提供

SWATCH與迪士尼、Keith Haring聯名電流米奇掛鐘15,750元。圖／SWATCH提供

SWATCH與迪士尼、Keith Haring聯名黑白米奇腕表3,950元。圖／SWATCH提供

G-SHOCK GM-6900CX腕表8,600元。圖／CASIO提供