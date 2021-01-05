學姊美炸！王淨登封 戴百萬骨董珠寶演出廚房日常

因「返校」爆紅的稱人氣女星王淨，被認為是新生代發電機，近來更頻頻受邀出席時尚品牌活動，可以說是時尚寵兒。近日她登上台灣時尚雜誌Bella封面，在封面大片中看似自然無拘束的日常場景中，配戴價值逾百萬的梵克雅寶（Van Cleef & Arpels）高級珠寶，都是來自法國珠寶世家1970年代的典雅之作，屬於Heritage典藏系列，動人的氣質完美將珠寶融入、昇華乍看日常的場景。

梵克雅寶的Heritage典藏系列，是品牌數十年來積極搜羅來的風格之作，主要以梵克雅寶在19世紀20年代至80年代所創作的作品為主，並在整理與對照資料庫檔案鑑定後，再向大眾公開並出售，附上典藏系列的證明書。這數百間的作品中包括一些非常罕見的重要作品，展現了品牌歷年風格的發展，去年底更首度來台舉辦展出，深受藏家好評。以王淨配戴的1970年作品為例，作品以細膩金工雕琢黃K金材質，配搭璀璨美鑽，自由活潑的設計洋溢70年代的時代氛圍。 王淨配戴梵克雅寶Heritage典藏系列珠寶登上Bella雜誌封面。圖／取自Bella官方IG 王淨配戴梵克雅寶Heritage典藏系列珠寶登上Bella雜誌封面。圖／取自Bella官方IG 梵克雅寶Heritage典藏系列Regalia耳環，1977年，黃K金、白K金鑲嵌鑽石。圖／梵克雅寶提供 梵克雅寶Heritage典藏系列戒指，1970年，黃K金、鉑金鑲嵌鑽石。圖／梵克雅寶提供 王淨配戴梵克雅寶Heritage典藏系列珠寶登上Bella雜誌封面。圖／取自Bella官方IG 梵克雅寶Heritage典藏系列胸針及吊墜，1970年，黃K金、鉑金鑲嵌鑽石。圖／梵克雅寶提供