快訊

丈夫買錯化妝品被趕出門 7天後返家妻已屍僵躺床上

聽新聞
test
0:00 / 0:00

滿額送小華堡、套餐6折！漢堡王2款「三重奏漢堡」登場

聯合報 / 記者陳睿中／即時報導
漢堡王限時推出華堡三重奏、辣雞三重奏等2種新選擇。圖／漢堡王提供
漢堡王限時推出華堡三重奏、辣雞三重奏等2種新選擇。圖／漢堡王提供

連鎖速食餐廳「漢堡王」自即日起以4.4盎司澳洲牛肉、雞腿排為主角推出2款期間限定「豪享三重奏」餐點，包括有華堡三重奏、辣雞三重奏等2種選擇。另外新年期間，還有指定套餐6折、滿額送小華堡等不同優惠。

漢堡王此次推出的豪享三重奏系立中，「華堡三重奏」是將經典華堡升級，使用4.4盎司的澳洲進口牛肉作為主角，加入酥炸洋蔥圈、香炸培根、美式起司等配料，更添厚實口感，單點139元，套餐179元。另外「辣雞三重奏」則是將總匯辣腿堡升級，將完整雞腿排醃製後再油炸，同樣也搭配酥炸洋蔥圈、香炸培根、美式起司等配料，單點119元，套餐159元，限定於即日起至3月1日期間販售。

即日起至1月10日期間，消費者臨櫃出示「豪享三重奏嚐鮮餐」優惠券（手機截圖或憑紙本優惠券），即可享「漢堡＋中杯飲品」的嘗鮮特餐優惠價。華堡三重奏嘗鮮餐原價172元，優惠價149元；辣雞三重奏嘗鮮餐原價152元，優惠價129元。另外即日起至2月28日期間，臨櫃刷花旗Apple Pay，消費滿399元，即贈小華堡兌換券1張。即日起至1月31日期間，官網外帶／內用手機自助點餐，可享輕奢海陸雙享餐、經典牛雞雙享餐、總匯辣雞超值餐等指定套餐6折起的優惠。

套餐 漢堡

延伸閱讀

「漢堡王」隱藏版買5送5、還能分次取！加碼「百八魚場」買1送1回歸

點餐僅25秒！漢堡王「App Clips」獨享11款套餐優惠

這不是漢堡！日本漢堡王推「FAKE BUGER」 神秘夾心居然是這個

相關新聞

「唐吉軻德」來了！台灣首店落腳西門町 1月19日正式開幕

因新冠肺炎無法出國旅遊的「哈日族」們注意！許多台灣遊客赴日必逛的日本連鎖生活雜物賣場「驚安殿堂‧唐吉訶德」確定登台，台灣...

牛氣沖天！ 3款台灣限定牛年生肖威士忌報到

2021年一開春不僅股市牛氣沖天，威士忌市場也出現多款標榜「台灣限定」的牛年生肖禮盒，採用特殊包裝與酒標，年味十足。

SWATCH與米奇再續前緣 聯手塗鴉藝術家創造限量話題表款

米奇迷看過來！SWATCH再度與迪士尼、傳奇塗鴉藝術家Keith Haring合作，推出首次三方聯名腕表。而這也是繼20...

學姊美炸！王淨登封 戴百萬骨董珠寶演出廚房日常

因「返校」爆紅的稱人氣女星王淨，被認為是新生代發電機，近來更頻頻受邀出席時尚品牌活動，可以說是時尚寵兒。近日她登上台灣時...

滿額送小華堡、套餐6折！漢堡王2款「三重奏漢堡」登場

連鎖速食餐廳「漢堡王」自即日起以4.4盎司澳洲牛肉、雞腿排為主角推出2款期間限定「豪享三重奏」餐點，包括有華堡三重奏、辣...

美式貴族演繹巧思 就想要瀟灑紳士同款的品味雅宅！

本案的業主對於精品品牌高度的了解及品質追求，因此本案設計就如同高級訂製系列，從設計到材質，經過無數次客戶與設計師之間的討論與確認，此案也成為繽紛設計極具特色的設計案例之一。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。