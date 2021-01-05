滿額送小華堡、套餐6折！漢堡王2款「三重奏漢堡」登場

連鎖速食餐廳「漢堡王」自即日起以4.4盎司澳洲牛肉、雞腿排為主角推出2款期間限定「豪享三重奏」餐點，包括有華堡三重奏、辣雞三重奏等2種選擇。另外新年期間，還有指定套餐6折、滿額送小華堡等不同優惠。

漢堡王此次推出的豪享三重奏系立中，「華堡三重奏」是將經典華堡升級，使用4.4盎司的澳洲進口牛肉作為主角，加入酥炸洋蔥圈、香炸培根、美式起司等配料，更添厚實口感，單點139元，套餐179元。另外「辣雞三重奏」則是將總匯辣腿堡升級，將完整雞腿排醃製後再油炸，同樣也搭配酥炸洋蔥圈、香炸培根、美式起司等配料，單點119元，套餐159元，限定於即日起至3月1日期間販售。

即日起至1月10日期間，消費者臨櫃出示「豪享三重奏嚐鮮餐」優惠券（手機截圖或憑紙本優惠券），即可享「漢堡＋中杯飲品」的嘗鮮特餐優惠價。華堡三重奏嘗鮮餐原價172元，優惠價149元；辣雞三重奏嘗鮮餐原價152元，優惠價129元。另外即日起至2月28日期間，臨櫃刷花旗Apple Pay，消費滿399元，即贈小華堡兌換券1張。即日起至1月31日期間，官網外帶／內用手機自助點餐，可享輕奢海陸雙享餐、經典牛雞雙享餐、總匯辣雞超值餐等指定套餐6折起的優惠。