夾層更多好方便 CHANEL 19皮夾又有新選擇

香奈兒的CHANEL 19包系列無疑是這幾年精品人氣包款代表之一，率性俐落又具備蓬度的設計，加上標誌性的品牌元素像是皮穿鍊、雙C、菱格紋等，經典又符合時尚潮流。在2020/21度假系列中，香奈兒特別把CHANEL 19包縮小，變成近來也同樣非常受消費者喜愛的WOC（Wallet On Chain，鍊帶皮夾），讓喜歡這系列包款的人有更多的選擇。

之前首先上市的是經典的黑、白兩色的CHANEL 19鍊子口蓋零錢包，分別以閃亮山羊皮、小羊皮打造菱格紋壓紋包身，搭配金、銀混合的皮穿鍊背帶，小巧可愛又實用。