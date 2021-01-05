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夾層更多好方便 CHANEL 19皮夾又有新選擇
香奈兒的CHANEL 19包系列無疑是這幾年精品人氣包款代表之一，率性俐落又具備蓬度的設計，加上標誌性的品牌元素像是皮穿鍊、雙C、菱格紋等，經典又符合時尚潮流。在2020/21度假系列中，香奈兒特別把CHANEL 19包縮小，變成近來也同樣非常受消費者喜愛的WOC（Wallet On Chain，鍊帶皮夾），讓喜歡這系列包款的人有更多的選擇。
之前首先上市的是經典的黑、白兩色的CHANEL 19鍊子口蓋零錢包，分別以閃亮山羊皮、小羊皮打造菱格紋壓紋包身，搭配金、銀混合的皮穿鍊背帶，小巧可愛又實用。
最近最新推出的是尺寸再大一點的CHANEL 19鍊子皮夾，黑白編織款使用了純白小牛皮搭配黑色鉤針編織菱格紋線條作為裝飾，而黑色款則是以亮面皺紋小牛皮打造簡約百搭的個性風。兩者同樣都搭配金、銀混合的皮穿鍊背帶，內層的收納夾層更多，但背帶起來卻輕巧方便，勢必又會成為香奈兒的人氣款商品。
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