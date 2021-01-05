500元有找酒禮首選 仕高利達2021限量新年禮盒
近年來以現代時尚形象主打跨界合作與分享的仕高利達，在新春來臨之際，推出「仕高利達金雪莉蘇格蘭威士忌」新年禮盒、「仕高利達金牌蘇格蘭威士忌」新年禮盒與「仕高利達12年蘇格蘭威士忌」新年禮盒。
仕高利達新年禮盒靈感，源於多層次卻圓潤的酒體結構，大膽結合多元色彩且不同大小的馬賽克晶體創作而成，傳遞仕高利達充滿細節驚喜與蘊藏豐富的滑順口感。
「仕高利達金雪莉蘇格蘭威士忌」禮盒，在嚴選的西班牙雪莉桶中陳放釀造，讓原本就帶有天然蜂蜜的香氣以及滑順口感的金黃酒體，完美詮釋蘇格蘭威士忌結合西班牙雪莉桶的極致風味。
禮盒包裝選用如同酒液一般耀眼的「金耀橘」作為外盒顏色，彷彿溫暖的陽光一般充滿能量，琥珀色澤的絕美酒體，散發出濃郁橡木香氣與蜂蜜花果香，並同時保有飽滿麥芽風味，使得微甜雪莉酒香氣綿延不斷，伴隨乾果及香濃太妃糖香堆疊出令人驚豔的絕妙層次，入喉蜂蜜麥芽風味湧出，微辛帶甜花果風味留香，細緻絲滑的完美平衡繚繞舌尖，令人沈溺其中。
「仕高利達金牌蘇格蘭威士忌」禮盒，選用高比例麥芽原酒調製，由英商帝仕德集團首席調酒團隊傳承百年工藝，以完美比例勾兌而成，被公認為蘇格蘭高地區威士忌的代表作。
「仕高利達12年蘇格蘭威士忌」禮盒，瓶中每一滴酒液皆選用蘇格蘭引以為傲的「生命之水」，釀製成頂級威士忌原酒，並在橡木桶中陳年12年以上，最後經由資深首席釀酒團隊完美比例調配，口感醇厚滑順、花果風味微甜繚繞。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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