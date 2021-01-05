「唐吉軻德」來了！台灣首店落腳西門町 1月19日正式開幕

因新冠肺炎無法出國旅遊的「哈日族」們注意！許多台灣遊客赴日必逛的日本連鎖生活雜物賣場「驚安殿堂‧唐吉訶德」確定登台，台灣一號店首即將落腳台北市西門町商圈，根據官方預告，賣場橫跨三層樓，並將在1月19日正式開幕，消息一出，不少粉絲大呼「終於等到了！」，但也期盼價格不要貴太多。

「驚安殿堂‧唐吉訶德」以販售物品種類多元，加上24小時營業，相當適合旅客結束一天行程後，回飯店大肆採買的需求，因此是許多台灣遊客的心頭好。去年品牌在台灣人力銀行發布徵才訊息時，就已經引發外界熱議。如今正式在官方粉專曝光開幕消息，台灣一號店叫做「DON DON DONKI 西門店」，預計於1月19日上午10點正式開幕。