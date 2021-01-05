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「唐吉軻德」來了！台灣首店落腳西門町 1月19日正式開幕

聯合報 / 記者黃仕揚／即時報導
日本平價連鎖雜貨店「驚安殿堂唐吉訶德」確定登台。圖/取自驚安殿堂唐吉訶德臉書粉專
日本平價連鎖雜貨店「驚安殿堂唐吉訶德」確定登台。圖/取自驚安殿堂唐吉訶德臉書粉專

因新冠肺炎無法出國旅遊的「哈日族」們注意！許多台灣遊客赴日必逛的日本連鎖生活雜物賣場「驚安殿堂‧唐吉訶德」確定登台，台灣一號店首即將落腳台北市西門町商圈，根據官方預告，賣場橫跨三層樓，並將在1月19日正式開幕，消息一出，不少粉絲大呼「終於等到了！」，但也期盼價格不要貴太多。

「驚安殿堂‧唐吉訶德」以販售物品種類多元，加上24小時營業，相當適合旅客結束一天行程後，回飯店大肆採買的需求，因此是許多台灣遊客的心頭好。去年品牌在台灣人力銀行發布徵才訊息時，就已經引發外界熱議。如今正式在官方粉專曝光開幕消息，台灣一號店叫做「DON DON DONKI 西門店」，預計於1月19日上午10點正式開幕。

業者同時表示，賣場將提供各種日本直送商品，包含美妝、零食、飲料等，並加強生鮮蔬果，以及符合在地的熟食、壽司等，當然日用品、家用電器等專賣區也都能在店中找到。

「驚安殿堂‧唐吉訶德」台灣一號店首即將落腳台北市西門町商圈。圖／摘自品牌官方粉專
「驚安殿堂‧唐吉訶德」台灣一號店首即將落腳台北市西門町商圈。圖／摘自品牌官方粉專

唐吉訶德 日本

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