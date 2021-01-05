熊大、兔兔、莎莉變身超實用廚電 全聯點換購449元起

熊大、兔兔、莎莉粉注意啦！全聯福利中心1月8日起推出全新一檔點換購活動，攜手九陽與LINE FRIENDS推出一系列超萌廚電，可愛又實用的設計，輕鬆做出膨湃美味的早餐、午茶料理，有些還可以帶出門使用，只要300福利點起或集滿10生鮮積分就能加價購1款，絕對會成為新年一開春換購爆款！

自1月8日起至3月25日止，為期11週推出集點加價購活動，共有5款限定商品，結合熊大與兔兔，運用經典咖啡色、黃色與純白色的設計，讓廚電成為廚房中的亮點。包含恆溫暖杯墊（USB插電/附杯勺）、萬用不沾鍋、多功能料理鍋（附蒸籠）、隨身折疊壺（附杯子/收納袋）、可調溫快煮壺等，只要用300/1,000福利點或集滿10生鮮積分，就可以549元～6,999元不等價格換購1款。

其中最優惠主打的是「九陽免清洗多功能破壁豆漿機」，具備免清洗與免濾渣功能，水箱加入可飲用水、大約10分鐘左右即可飲用到香濃豆漿，補充一天所需滿滿的蛋白質，加上結合多功能設計，五穀、燕麥、咖啡等都能使用，只要使用1,000福利點＋4,999元，或使用300福利點＋6,999元、或10生鮮積分加價4,999元就能換購，相當於市價近半價。