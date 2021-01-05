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女模尖叫開場 聖羅蘭新廣告打造紅色調懸疑電影

聯合報 / 記者吳曉涵／台北即時報導
整支影片呈現濃郁的紅色調，場景以天鵝絨般的燈光壟罩著。圖／Saint Laurent提供
整支影片呈現濃郁的紅色調，場景以天鵝絨般的燈光壟罩著。圖／Saint Laurent提供

日前才在撒哈拉沙漠舉辦Summer 21時裝秀的Saint Laurent，熱騰騰推出一支新的形象短片，邀請出生自阿根廷的法國導演Gaspar Noe操刀，營造滿滿的Giallo式電影的懸疑魅惑氣氛，也讓本季新裝更顯迷人。

整支影片呈現濃郁的紅色調，場景以天鵝絨般的燈光壟罩著。開頭就以被追逐的女模、尖叫聲帶出神秘的驚悚感。鏡頭一轉，資深女星夏洛特蘭普林（Charlotte Rampling）扮演著在後台等待上台的表演者，穿上印花羽毛裝飾洋裝，像有著無邊魔法一樣充滿吸引力。由塞巴斯蒂安（SebastiAn）重新演繹的Donna Summer歌曲《 I Feel Love 我感覺到愛》在耳邊迴盪，帶點焦慮、急躁卻又復古時髦的氣息。女模們的情緒在恐怖與愉悅之間遊走，最後聚集在劇院為夏洛特蘭普林鼓掌，像在欣賞她的自信從容。

Gaspar Noe向來以大膽與前衛的拍攝手法聞名，這支影片也讓人聯想起1960年代Saint Laurent Rive Gauche左岸精品店的氛圍。Saint Laurent Summer 21系列中的大量黑色調服飾、薄紗、羽毛細節等，也恰到好處地在影片的懸疑詭異氣氛中展現超強的戲劇效果。https://www.youtube.com/watch?v=Dd5vHr-RJPg

夏洛特蘭普林扮演著在後台等待上台的表演者，穿上印花羽毛裝飾洋裝，像有著無邊魔法一樣充滿吸引力。圖／Saint Laurent提供
夏洛特蘭普林扮演著在後台等待上台的表演者，穿上印花羽毛裝飾洋裝，像有著無邊魔法一樣充滿吸引力。圖／Saint Laurent提供
Saint Laurent推出新的形象短片。圖／Saint Laurent提供
Saint Laurent推出新的形象短片。圖／Saint Laurent提供
整支影片呈現濃郁的紅色調，場景以天鵝絨般的燈光壟罩著。圖／Saint Laurent提供
整支影片呈現濃郁的紅色調，場景以天鵝絨般的燈光壟罩著。圖／Saint Laurent提供
Saint Laurent推出新的形象短片。圖／Saint Laurent提供
Saint Laurent推出新的形象短片。圖／Saint Laurent提供

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