從威尼斯落日找靈感！GA訂製唇萃2021新色到走暖棕色

一提到威尼斯，想到的是獅子，還有水都，以及迷人的日落時分，夕陽將威尼斯染成裸粉、土橘、棕紅到暗紫等不同暖棕色調，也成為Giorgio Armani的靈感，其最賣的奢華絲絨訂製唇萃，2021年推出全新「威尼斯日落暖棕」系列，共有6款新色，還有4款經典熱門色號，全部10色，日前已經正式上市。

GA的奢華絲絨訂製唇萃，一抹能展現絲絨霧光質地，能隨著光線折射，搭配絲絨柔滑凝膠能容易推開，成為最熱賣的商品。2021年，Giorgio Armani帶大家到威尼斯，從威尼斯的各種光影變化中，找出溫潤迷人的暖棕色，全系列以暖調的質感棕色為主，讓唇色顯得浪漫又復古，且更襯黃種人膚色，也更能顯白。

全新6色中，主推#208薄暮暖橘，是一款日出奶油橘咖色，是顯白的首選，#212晚霞勃根地則是復古紫棕野薔薇，走溫柔與氣質路線，#209暖暮紅棕則代表日落焦糖咖色。