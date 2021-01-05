那些年我們一起看過的龍貓 變成LOEW限定系列的圖案了

LOEWE創意總監Jonathan Anderson以「令人心暖的美事」作為初心，在疫情令人憂心的當刻，讓經典「龍貓」電影的畫面帶來撫慰人心的圖像，成為時裝、包款的嶄新圖案，推出LOEWE X My Neighbor Totoro龍貓特別系列。

Jonathan Anderson表示，「今時今日，大家都渴望能見到令人心溫暖的美事。當我思索哪齣電影對自己，或者對大人小孩都有這種安慰心靈的奇妙感應時，就自然想起1988年的宮崎駿經典電影『龍貓』。」電影中只有孩子才見得到的奇妙世界，與人們之間的真摯情感，成為無須言說的共同情感，因此LOEWE與吉卜力工作室合作，展開動畫、皮革工藝的火花碰撞，且「龍貓」電影與LOEWE品牌精神都是倘佯天地間，與自然環境和諧共存的意念，也成為此主題精神之一。