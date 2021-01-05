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年節微醺欠這味！藍白拖精釀啤酒推年節禮盒
※提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
※飲酒過量，害人害己。
逢年過節，輕巧美味的伴手禮人見人愛。如何同時結合微醺、趣味和美味？台灣本地精釀啤酒品牌「藍白拖精釀」，近期推出「藍白拖精釀3款啤酒歲末禮盒」，可採兩瓶裝或六瓶裝（以上）包裝，凡購買禮盒則可加價購野生烏魚子，並採親友價供應。
在地，就是文化發生的所在。「藍白拖精釀」以在地、庶民的「藍白拖」為形象，直觀而聯想，同時啤酒發源地、德國「巴伐利亞」的顏色也恰與藍、白相關。目前品牌共推出台灣好農系列的大麥混黑麥啤酒、草莓戀小麥啤酒與荔枝愛印度淡艾爾，三款使用在地原物料的精釀啤酒。
其中大麥混黑麥啤酒是先分別釀出Lager大麥啤酒與Dunkel黑啤，再以接近50：50的的比例混和裝瓶，帶來醇厚的麥芽香氣與甘甜後味，而荔枝愛印度淡艾爾則使用3種啤酒花的苦香，和荔枝香氣堆疊出細膩的風味感受。
※提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
※飲酒過量，害人害己。
兩瓶裝特價300元，6瓶裝加碼價800元，台北市內免運費、外縣市則另加運費可直接到府。凡購買禮盒可另外加購豊賀大酒家的烏魚子，每片從五至八兩不等，並有折扣優惠。想知道更多資訊？則可於臉書搜尋「藍白拖精釀」粉絲專頁。
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