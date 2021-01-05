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花萬餘元住溫泉飯店「等4小時沒熱水」業者：誠意溝通

聯合報 / 記者羅建怡／即時報導
官網上的照片設計與氣氛優雅，住房網評價卻很兩極。圖／翻攝自飯店官網
官網上的照片設計與氣氛優雅，住房網評價卻很兩極。圖／翻攝自飯店官網

苗栗知名溫泉「泰安觀止」日前遭民眾向媒體爆料，指稱住一晚花上萬元，卻等了4小時沒熱水，連面紙盒也發霉，飯店人員竟回覆「4月才將進行整修」，消費者氣得控訴，「難道整修前訂房就算自己倒楣嗎？」去電泰安觀止，業者表示，當天因鍋爐保險絲損壞，導致水不夠熱，對消費者感受不佳誠意道歉，整修一語應是溝通過程各有情緒，希望有機會彌補。

泰安觀止指出，元旦連續假期天冷加上遊客量太大，鍋爐的保險絲復熱過重爆掉，對此感到抱歉。據了解，當天飯店64間客房全滿，對於水溫有異常的反應，僅此一間。

投訴人張小姐向媒體指稱，花了1萬3千多元入住，卻等到約晚上12點還沒熱水可以泡湯，溫泉水就算調到最熱，還是溫溫冷冷，等4小時熱水才來。對此，業者指出，當天使用量大，儲水槽管道需流往3個館，若停滯時間長，管線會降溫，不容易急速升溫，現場服務人員通常會建議旅客，先放流一部分，等到有熱水再入池。

溫泉業者研判，若等4小時仍沒熱水，也可能旅客未持續放流，管線熱了又冷卻。泰安觀止指出，願以最大誠意與消費者溝通，甚至可免費招待再次體驗。

泰安觀止是苗栗知名溫泉飯店，隱於山林，原木建築，因建築與氣氛雅致，頗有人氣。業者指出，飯店建築已十多年，確實有些消費需求無法跟進，近期也不斷做軟硬體調整，包括預計第一季完成第一階段客房改善工程；泰安觀止表示，爆料事件後，接到許多詢問電話，目前確定水溫沒有問題。

圖／翻攝自投訴人張小姐臉書
圖／翻攝自投訴人張小姐臉書

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