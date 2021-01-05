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萬餘新客房住一晚只要499！台北凱撒大改造 每日限3間

聯合報 / 記者羅建怡／即時報導
台北凱撒全新完工的雅緻客房。圖／台北凱撒提供
台北凱撒全新完工的雅緻客房。圖／台北凱撒提供

台北凱撒大飯店於去年疫情最低迷時刻，斥資近5千萬重新裝修客房，歷時7個月完成271間房，除了精緻客房大改造，還有備受注目的隱藏版房型「雅緻客房」，走療癒型的北歐風，優雅舒適又好拍。為讓消費者從使用者的角度給予建議，即起在臉書粉絲團募集試住員，有機會免費入住全新、每晚定價14,000元的「雅緻客房」。

此外，另推出「一試久久」專案，全新雅緻客房每晚只要1,499元起，搭配「台北加碼GO」千元補助方案，每房499元起，每日限量3間，活動至2021年2月9日。

台北凱撒大飯店的隱藏版房型「雅緻客房」，呈現典雅北歐風，設計師藉由溫暖的光線與木質色系讓空間展現自然恬淡的氣息，搭配高質感皮革座椅與輕奢風大理石紋桌，以及條紋床裙與抱枕，展現無壓的生活空間。

凱撒 疫情

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