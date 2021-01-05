Lady M草莓季回來了！全新「棋格蛋糕」＋4款草莓蛋糕
入冬後，引人期待的草莓季也正式到來。Lady M今年推出新口味「草莓巧克力棋格蛋糕」，在夢幻的玫瑰色下，藏著香草、竹炭海綿蛋糕交錯而成的棋格圖騰，饒富趣味。另外還有「草莓千層」、「草莓香緹千層」、「草莓千層酥」等人氣款同步登場。
新推出的「草莓巧克力棋格蛋糕」，在香草、竹炭海綿蛋糕之間，抹上手工製作的草莓奶油乳酪，交織出棋格圖騰；外層裏上的甘納許，則是以草莓巧克力拌入草莓果泥所製成，口感絲滑柔順、呈現夢幻的乾燥玫瑰色，最上層則以覆盆子果乾點綴，整體迎來酸爽的莓果香氣，9吋2,800元，每片280元。
廣受歡迎的草莓系千層也再度重新登場。「草莓千層」主打酸甜風味，在千層餅皮間抹上帶著酒香的鮮奶油，並鋪上草莓丁點綴。9寸2,800元、每片280元。另外還有鋪滿草莓切片的「草莓香緹千層」，吃得到草莓鮮奶油融合莓果的滋味，9吋2,800元，每片280元。除此之外，以草莓卡士達搭配海綿蛋糕的「草莓千層酥」（270元），以及「草莓海綿蛋糕」（9吋2,700元、單片270元）也同步販售中。
隨著春節即將到來，Lady M也推出新春糖果禮盒，內含4種巧克力、2種軟糖與8個紅包袋，限時於1月5日至2月5日販售，每盒2,800元。
延伸閱讀
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言