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Lady M草莓季回來了！全新「棋格蛋糕」＋4款草莓蛋糕

聯合報 / 記者陳睿中／即時報導
鋪滿草莓切片的草莓香緹千層，9吋2,800元，每片280元。圖／Lady M提供
鋪滿草莓切片的草莓香緹千層，9吋2,800元，每片280元。圖／Lady M提供

入冬後，引人期待的草莓季也正式到來。Lady M今年推出新口味「草莓巧克力棋格蛋糕」，在夢幻的玫瑰色下，藏著香草、竹炭海綿蛋糕交錯而成的棋格圖騰，饒富趣味。另外還有「草莓千層」、「草莓香緹千層」、「草莓千層酥」等人氣款同步登場。

新推出的「草莓巧克力棋格蛋糕」，在香草、竹炭海綿蛋糕之間，抹上手工製作的草莓奶油乳酪，交織出棋格圖騰；外層裏上的甘納許，則是以草莓巧克力拌入草莓果泥所製成，口感絲滑柔順、呈現夢幻的乾燥玫瑰色，最上層則以覆盆子果乾點綴，整體迎來酸爽的莓果香氣，9吋2,800元，每片280元。

廣受歡迎的草莓系千層也再度重新登場。「草莓千層」主打酸甜風味，在千層餅皮間抹上帶著酒香的鮮奶油，並鋪上草莓丁點綴。9寸2,800元、每片280元。另外還有鋪滿草莓切片的「草莓香緹千層」，吃得到草莓鮮奶油融合莓果的滋味，9吋2,800元，每片280元。除此之外，以草莓卡士達搭配海綿蛋糕的「草莓千層酥」（270元），以及「草莓海綿蛋糕」（9吋2,700元、單片270元）也同步販售中。

隨著春節即將到來，Lady M也推出新春糖果禮盒，內含4種巧克力、2種軟糖與8個紅包袋，限時於1月5日至2月5日販售，每盒2,800元。

常態性販售的「草莓海綿蛋糕」。9吋2,700元，每片270元。圖／Lady M提供
常態性販售的「草莓海綿蛋糕」。9吋2,700元，每片270元。圖／Lady M提供
有著草莓內餡的「草莓千層」，9吋2,800元，每片280元。圖／Lady M提供
有著草莓內餡的「草莓千層」，9吋2,800元，每片280元。圖／Lady M提供
草莓千層酥，每片270元。圖／Lady M提供
草莓千層酥，每片270元。圖／Lady M提供
新推出的「草莓巧克力棋格蛋糕」，9吋2,800元，每片280元。圖／Lady M提供
新推出的「草莓巧克力棋格蛋糕」，9吋2,800元，每片280元。圖／Lady M提供

巧克力

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