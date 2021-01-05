只要有「牛」都可以！國泰萬怡自助餐「第二人半價」

你是金牛座、屬牛、名字有牛，或是有跟「牛」的合照都可以，1月底前到國泰完怡用餐「第二人半價」，萬豪會員再享免一成服務費。

這是台北國泰萬怡酒店全日餐廳MJ Kitchen的新活動，餐廳延續12月推出的亞洲風味鍋物主題菜色「十鍋宴」，1月起主廚精選再推薦紅燒羊肉爐、日式關東煮、南洋肉骨茶鍋等全新鍋物上桌，人氣飆升的韓式部隊鍋、砂鍋鮭魚頭、咖哩牛肉魚蛋鍋等暖心供應。