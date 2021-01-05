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只要有「牛」都可以！國泰萬怡自助餐「第二人半價」

聯合報 / 記者羅建怡／即時報導
台北國泰萬怡酒店推出亞洲風味鍋物主題「十鍋宴」，大受好評。圖／台北國泰萬怡酒店提供
台北國泰萬怡酒店推出亞洲風味鍋物主題「十鍋宴」，大受好評。圖／台北國泰萬怡酒店提供

你是金牛座、屬牛、名字有牛，或是有跟「牛」的合照都可以，1月底前到國泰完怡用餐「第二人半價」，萬豪會員再享免一成服務費。

這是台北國泰萬怡酒店全日餐廳MJ Kitchen的新活動，餐廳延續12月推出的亞洲風味鍋物主題菜色「十鍋宴」，1月起主廚精選再推薦紅燒羊肉爐、日式關東煮、南洋肉骨茶鍋等全新鍋物上桌，人氣飆升的韓式部隊鍋、砂鍋鮭魚頭、咖哩牛肉魚蛋鍋等暖心供應。

業者推出的2021牛年首波優惠自即起至1月31日，只要一位成人是金牛座、姓名中有「牛」、生肖屬「牛」、名片上有「牛」，或是秀出本人與牛的合照，皆可享兩人同行第二人半價優惠，萬豪會員再享一成服務費的雙重好康，每人用餐最低810元，每組最高現省896元，每餐期限量20組，額滿為止。相關資訊可洽：02-7750-3399。

麻辣魚蛋鍋、肉骨茶鍋、日式壽喜燒鍋是超人氣鍋物。圖／台北國泰萬怡酒店提供
麻辣魚蛋鍋、肉骨茶鍋、日式壽喜燒鍋是超人氣鍋物。圖／台北國泰萬怡酒店提供

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