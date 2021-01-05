SEIKO再現王者風範！延續60年代美學復刻經典King Seiko腕表

Seiko破天荒的重新復刻了目前已停產的King Seiko腕表，忠實呈現當年製表美學，來紀念這系列問世60周年。消息才剛曝光就引起表迷和藏家的關注，可以說是Seiko今年最值得入手與收藏的表款之一。

被表迷暱稱為「小Grand Seiko」的King Seiko誕生於1961年，僅比Grand Seiko晚了一年，屬於品牌的高階系列腕表之一，在60到70年代之間，曾經輝煌一時，所以即使已停產，但在二手市場中一直都十分搶手。而今年是King Seiko系列推出的60周年，Seiko也比照了Grand Seiko在2020年的模式，選在此刻推出睽違44年的第一只復刻腕表。選擇了1965年的經典表款為藍本，除了表鏡材質、機芯和表徑不同之外，其餘部分皆是原汁原味的重現了當年的製表美學；全球限量3,000只，台灣也將於1月22日上市。

底蓋上字樣標示的方式及刻有象徵King Seiko品牌的金色「盾牌」造型Logo都與原版表款相同。圖／Seiko提供

全新的King Seiko 1965年KSK復刻表，保留了原始表款的寬大表耳，並以超鏡面研磨加以處理，以達到無變形的鏡面效果；同時透過低重心來優化配戴性與實用性的造型。表扣與表冠的樣式皆忠於原始設計，像是代表了防水的「W」字樣也出現於表冠上，與1965年的表款並無二致。連底蓋上字樣標示的方式及刻有象徵King Seiko品牌的金色「盾牌」造型Logo都與原版如出一轍。其次，表鏡由箱型藍寶石水晶玻璃取代，並搭配較大的表徑，無論辨時或配戴都更方便。而玩家們最在乎的機芯，Seiko搭載現行機種當中最纖薄的6L35系列，僅比1965年原始錶款厚了0.5毫米，維持一貫的優雅格調。

全新的King Seiko 1965年KSK復刻表，其表扣設計也與原版如出一轍。圖／Seiko提供