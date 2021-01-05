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鴨肉店員嗆聲金句變貼圖！設計師應網友推爆申請上架
日前台中「富王鴨肉店」辱罵女外送員的事件，在網路掀起熱議風波，有位設計師靈機一動，將鴨肉店男店員的嗆人金句，畫成LINE貼圖，結果被眾多網友推爆，「跪求上架」；設計師本人也在臉書發文表示，本來只是好玩沒有打算上架，但為了回應網友們熱情，目前已向LINE官方提出申請。
從設計師沈培安初步完成的貼圖頁面上，名叫「想紅的鴨肉哥哥」身穿紅色上衣、圍著黑色領巾的鴨子，就跟台中富王鴨肉店的男店員造型一模一樣，同時，他也把男店員嗆聲的金句完美還原，像是「你態度很跩喔！」、「毛長齊再來」、「社會是用錢說話」、「沒被打過？」等，甚至還有一句自創的對白「你完蛋了！我要叫我媽媽來跟你和解」，似乎在嘲諷男店員事後到警察求和解的態度。
而這貼文一出後，被眾網友推爆，紛紛留言表示「力挺上架」、「這組必買」、「拜託上架！一定買爆」；而設計師剛剛再度貼文，秀出申請上架的照片，貼圖數量也從原本的8張擴增到18張，他也表示「這種爭議性題材依照過去的經驗，LINE是會退件的，但由於這次是原創動物鴨子，配合自己翻閱網路觀看新聞所產生的靈感，應該會有很大機會審核通過」，同時他也強調「但若未來網友們覺得不妥而若有下架需求，我也會尊重多數人意見選擇下架」，並再次強調此貼圖並無針對任何店家與個人，而是由現實中所聽台詞而做的創作娛樂大家。
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