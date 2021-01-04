那米哥「台北任我行」訪古道、住五星飯店吃美食

受到疫情影響，全球旅遊受限，讓國旅自去年下半年大爆發，然而各個旅行社的產品良莠不齊，不想踩雷就要慎選。所幸，那米哥國際旅行社自即日起推出「台北任我行3天2夜」行程，重新包裝古道探索行程，並將餐食、住宿全面升等，讓人深度認識台北原貌。

全新的「台北任我行3天2夜」，那米哥國際旅行社提升了國人最在意的住宿部分，無論是選擇造訪陽明山風擎古道、深坑茶山古道、貢寮草嶺古道，還是金瓜石報時山古道健走行程，皆安排入住六福萬怡或是大倉久和的國際五星飯店。最特別的是3天2夜的行程，那米哥國際旅行社規畫成第1、3天皆為樂活自由行，而住宿飯店位置皆是交通便利、美食不缺的商圈，因此可安排購物或下午茶等舒心活動。而第2天在徜徉古道風光時，還備有雙領隊及高額保險等貼心服務，待完成健行後還能享受高檔美食，來療癒一整天的疲憊。