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那米哥「台北任我行」訪古道、住五星飯店吃美食

聯合報 / 記者曾智緯／台北即時報導
那米哥國際旅行社自即日起推出「台北任我行3天2夜」行程，重新包裝古道探索行程，並將餐食、住宿全面升等。圖／那米哥國際旅行社提供
那米哥國際旅行社自即日起推出「台北任我行3天2夜」行程，重新包裝古道探索行程，並將餐食、住宿全面升等。圖／那米哥國際旅行社提供

受到疫情影響，全球旅遊受限，讓國旅自去年下半年大爆發，然而各個旅行社的產品良莠不齊，不想踩雷就要慎選。所幸，那米哥國際旅行社自即日起推出「台北任我行3天2夜」行程，重新包裝古道探索行程，並將餐食、住宿全面升等，讓人深度認識台北原貌。

全新的「台北任我行3天2夜」，那米哥國際旅行社提升了國人最在意的住宿部分，無論是選擇造訪陽明山風擎古道、深坑茶山古道、貢寮草嶺古道，還是金瓜石報時山古道健走行程，皆安排入住六福萬怡或是大倉久和的國際五星飯店。最特別的是3天2夜的行程，那米哥國際旅行社規畫成第1、3天皆為樂活自由行，而住宿飯店位置皆是交通便利、美食不缺的商圈，因此可安排購物或下午茶等舒心活動。而第2天在徜徉古道風光時，還備有雙領隊及高額保險等貼心服務，待完成健行後還能享受高檔美食，來療癒一整天的疲憊。

因為這個行程不同於一般團餐，提供嚴選那米哥宴會廣場海鮮大餐，包括鮮蝦生魚片拚鮑魚、富貴嫩蹄膀、紅蟳珍珠糕、清蒸石斑魚、港式精緻點心等，可品嘗到「上青」美味又道地的料理，光是這一桌均價達到萬元以上。此外，凡出團還加贈LANEW DCS/安底防滑機能運動鞋1雙，有多種款式可任選，讓團員直接穿上古道健行。台北任我行3天2夜團費原價10,888元，特惠價9,888元，持國旅卡可再減1,000元，絕對是目前市場最超值的台北3天2夜國旅行程。

「台北任我行3天2夜」行程不同於一般團餐，提供嚴選那米哥宴會廣場海鮮大餐。圖／那米哥國際旅行社提供
「台北任我行3天2夜」行程不同於一般團餐，提供嚴選那米哥宴會廣場海鮮大餐。圖／那米哥國際旅行社提供
那米哥國際旅行社「台北任我行3天2夜」行程，提升住宿品質，安排入住國際五星飯店，本圖為大倉久和飯店。圖／那米哥國際旅行社提供
那米哥國際旅行社「台北任我行3天2夜」行程，提升住宿品質，安排入住國際五星飯店，本圖為大倉久和飯店。圖／那米哥國際旅行社提供
那米哥國際旅行社「台北任我行3天2夜」行程，提升住宿品質，皆安排入住國際五星飯店，本圖為六福萬怡酒店。圖／那米哥國際旅行社提供
那米哥國際旅行社「台北任我行3天2夜」行程，提升住宿品質，皆安排入住國際五星飯店，本圖為六福萬怡酒店。圖／那米哥國際旅行社提供

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