炎亞綸、陳坤都愛用 萬寶龍裝飾藝術風新包登場

如何同時精品底蘊和文化精神？一個可清楚辨讀的視覺，或將是強化品牌風格的重要一步。萬寶龍（Montblanc）推出全新M_Gram 4810系列，從1920年代來往信函中所使用的文字圖案得到靈感，進而延伸至公事包、後背包、等全系列皮件，萬寶龍近期更邀請品牌好友炎亞綸搶先秀包，帥氣演繹。

萬寶龍創意總監Zaim Kamal解釋，M_Gram 4810的圖形字體並非完全重新構思，而是透過現有字體轉換而來，事實上，皮件設計上M字母的尖角形狀與幾何外觀反映了1920年代的裝飾藝術風潮，品牌並在此十年間涉足全新領域，例如早從1926年投入皮件製作，有其時代意義。而本次炎亞綸搶先使用了M_Gram 4810系列的單肩背包、後背包與文件公事包，無論是彩色毛衣或素雅的白襯衫，都展現了都會白領菁英的斯文風範。