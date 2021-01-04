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炎亞綸、陳坤都愛用 萬寶龍裝飾藝術風新包登場

聯合報 / 記者釋俊哲／即時報導
M_Gram 4810的圖形字體並非完全重新構思，而是透過現有字體轉換而來，並運用於全列約20個皮件商品設計。圖 / Montblanc提供。
M_Gram 4810的圖形字體並非完全重新構思，而是透過現有字體轉換而來，並運用於全列約20個皮件商品設計。圖 / Montblanc提供。

如何同時精品底蘊和文化精神？一個可清楚辨讀的視覺，或將是強化品牌風格的重要一步。萬寶龍（Montblanc）推出全新M_Gram 4810系列，從1920年代來往信函中所使用的文字圖案得到靈感，進而延伸至公事包、後背包、等全系列皮件，萬寶龍近期更邀請品牌好友炎亞綸搶先秀包，帥氣演繹。

萬寶龍創意總監Zaim Kamal解釋，M_Gram 4810的圖形字體並非完全重新構思，而是透過現有字體轉換而來，事實上，皮件設計上M字母的尖角形狀與幾何外觀反映了1920年代的裝飾藝術風潮，品牌並在此十年間涉足全新領域，例如早從1926年投入皮件製作，有其時代意義。而本次炎亞綸搶先使用了M_Gram 4810系列的單肩背包、後背包與文件公事包，無論是彩色毛衣或素雅的白襯衫，都展現了都會白領菁英的斯文風範。

全系列包含公事包、後背包、旅行袋、文件包、手拿包、單肩背包、腰包、護照夾和皮帶全數20個品項，都將M Logo融入帆布或扣頭設計。入門價位的亮點單品之一要屬可收納3卡卡片夾層、名片與紙鈔隔層的名片夾，定價為7,100元；針對上班族白領菁英，同系列也有手提的文件公事包與雙肩後背包，內部都具備2個開放袋與2個書寫工具袋，手提、後背？各有所好。計畫一趟三天兩夜的小旅行？尺寸50 x 30 x 29公分的旅行被則派上用場，能將簡單所需全數收納，全系列商品價位落在4,800元至4萬1,900元不等，並將從1月4日起，於全省萬寶龍專賣店如101、微風廣場陸續上市。

萬寶龍 M_Gram 4810系列12卡長夾，1萬3,700元。圖 / Montblanc提供。
萬寶龍 M_Gram 4810系列12卡長夾，1萬3,700元。圖 / Montblanc提供。
萬寶龍 M_Gram 4810系列掀蓋式後背包，3萬6,700元。圖 / Montblanc提供。
萬寶龍 M_Gram 4810系列掀蓋式後背包，3萬6,700元。圖 / Montblanc提供。
去年已於中國市場問世的M Gram 4810系列，品牌大使陳坤也選用了手拿包，灑脫率性。圖 / Montblanc提供。
去年已於中國市場問世的M Gram 4810系列，品牌大使陳坤也選用了手拿包，灑脫率性。圖 / Montblanc提供。
萬寶龍（Montblanc）邀請了品牌好友炎亞綸搶先秀包，帥氣演繹。圖 / Montblanc提供（合成圖）。
萬寶龍（Montblanc）邀請了品牌好友炎亞綸搶先秀包，帥氣演繹。圖 / Montblanc提供（合成圖）。
除了常見的後背或公事包，斜肩包搭配白色襯衫，也展現屬於萬寶龍的都會男子時髦風格。圖 / Montblanc提供。
除了常見的後背或公事包，斜肩包搭配白色襯衫，也展現屬於萬寶龍的都會男子時髦風格。圖 / Montblanc提供。

品牌 菁英

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