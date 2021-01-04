微風線上精品開賣Jaguar跑車「蘇連多黃」全台限量一台

在百貨線上購物也可以買跑車，微風首創在BREEZEONLINE推出線上預約鑑賞購買全台網路獨家首賣New Jaguar F-TYPE車款，全台限量一台。若在線上預訂交車後，還可再獲得5萬元微風線上精品購物金。

微風BREEZEONLINE線上開賣商品、業種越來越多，從精品、香氛、美妝、3C家電、家飾、Breeze Super到節慶禮盒都有，現在更首見預約鑑賞名車。著名跑車品牌Jaguar，這次推出「New Jaguar F-TYPE」新世代英國純種跑車，線上鑑賞推出的為全台僅一輛的獨家色車款「蘇連多黃」，航太級全鋁合金車身搭配全新造型LED頭燈，搭載2.0L i4 340PS渦輪增壓強悍動力，加速最快僅需5.7秒，並全面標配全數位互動駕馭介面與主動式聲浪控制器。購買方式為，線上支付訂金後，後續有Jaguar官方經銷商提供專屬服務。

另外，BREEZEONLINE上的美妝跨品牌組合再推出四組明星商品優惠組合，包括ESTEE LAUDER小棕瓶與SK-II青春露限量包裝、 CLARINS 超級精華和LANCOME大眼精粹、SISLEY全能乳液搭配ESTEE LAUDER特潤眼部精華、LANCOME超級光活粹晶露，以及KIEHL’S酪梨眼霜搭配DIOR潤唇膏和SHESEIDO清爽型柔膚水。