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新年度屏東果品外銷　佳冬200公斤蓮霧將空運香港

聯合報 / 記者陳弘逸／屏東即時報導
屏東縣政府、佳冬鄉農會以及外銷商今天上午集貨約200公斤，準備在新年度外銷香港。記者陳弘逸／攝影
屏東縣政府、佳冬鄉農會以及外銷商今天上午集貨約200公斤，準備在新年度外銷香港。記者陳弘逸／攝影

屏東佳冬蓮霧出口至今，廣受國內外好評，但今年受疫情影響，出口仰賴空運的蓮霧，因航班減少運費提高，導致加拿大銷路中斷，令外銷商吃不消，只好轉往國內以及香港市場。屏東縣政府、佳冬鄉農會以及外銷商今天上午集貨約200公斤，準備在新年度外銷香港，未來也會視情況重返加拿大市場。

縣府農業處統計，2015年至2018年出口蓮霧年平均為2215公噸，2019年則出口高達3697公噸，2020年雖減至3432噸，但屬出口果品中，變化較少的農產品。

屏東縣政府指出，屏東擁有良好的氣候，可供蓮霧栽種，因此，縣內擁有2264公頃的種植面積，同時也是全台重要產地，更具備國內外銷售市場的潛力。

本次蓮霧外銷香港共出口200公斤，由蓮霧產區的佳冬鄉農會輔導農民生產及集貨，經由台灣貿易商鋪貨至香港在地超市通路，並透過代理商推廣至網購平台。

佳冬鄉農會指出，蓮霧屬於跨年度作物，因此，自去年11月底便開始每周出口香港約400公斤，並因應蓮霧產期順序從南洋種、大果種，巴掌蓮霧等品種，今年也會連續出貨到5月產期結束。

貿易商張錦娟表示，今年受疫情影響，蓮霧出口加拿大因航班銳減，運費從每公斤140元大漲至每公斤500多元，令業者吃不消，導致果品只能轉往國內與香港。

張錦娟說，蓮霧運送時，必須特別小心，不僅要注意溫度，裝箱前每顆都必須套上防撞網套，採收後，7天內必須送至上架，並送往消費者手上才新鮮，因此，外銷幾乎都要仰賴空運。

由於疫情尚未停歇，今年蓮霧是否能再次重返加拿大，貿易商說，必須視疫情影響程度，以及補貼運費政策才會評估是否再次出口。

新年度展開，縣府表示，將持續布局全球通路，結合在地農民、農團共同行銷屏東優質農產品，致力突破國內外行銷通路，穩定供貨及多元管道與綜合行銷。

蓮霧運送時必須特別小心，不僅要注意溫度，裝箱前每顆都必須套上防撞網套，採收後，7天內必須上架，送到消費者手上才新鮮。記者陳弘逸／攝影
蓮霧運送時必須特別小心，不僅要注意溫度，裝箱前每顆都必須套上防撞網套，採收後，7天內必須上架，送到消費者手上才新鮮。記者陳弘逸／攝影
屏東佳冬蓮霧去年11月底便開始出口香港，今年也會連續出貨到5月產期結束。記者陳弘逸／攝影
屏東佳冬蓮霧去年11月底便開始出口香港，今年也會連續出貨到5月產期結束。記者陳弘逸／攝影
屏東佳冬蓮霧去年11月底便開始出口香港，今年也會連續出貨到5月產期結束。記者陳弘逸／攝影
屏東佳冬蓮霧去年11月底便開始出口香港，今年也會連續出貨到5月產期結束。記者陳弘逸／攝影
蓮霧運送時必須特別小心，不僅要注意溫度，裝箱前每顆都必須套上防撞網套，採收後7天內必須上架，送到消費者手上才新鮮。記者陳弘逸／攝影
蓮霧運送時必須特別小心，不僅要注意溫度，裝箱前每顆都必須套上防撞網套，採收後7天內必須上架，送到消費者手上才新鮮。記者陳弘逸／攝影
屏東縣政府、佳冬鄉農會及外銷商今天上午集貨約200公斤，準備在新年度將蓮霧外銷香港。記者陳弘逸／攝影
屏東縣政府、佳冬鄉農會及外銷商今天上午集貨約200公斤，準備在新年度將蓮霧外銷香港。記者陳弘逸／攝影

屏東縣政府 香港 疫情

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