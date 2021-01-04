疫情年送禮圍爐需求看漲 四大百貨春節禮品、年菜陣容
2021新的一年報到，歷經辛苦的2020，今年春節全家團圓的滋味讓人格外珍惜與幸福，加上絕多數民眾留在台灣過年，百貨春節禮品年菜大戰也提早啟動。透過世界各地人氣伴手禮、精緻年菜與當令果物，要讓消費者來場味蕾的旅行，也跟重視的親友傳達祝福、平安一整年的心意。
新光三越今年春節禮品嚴選150款世界各地人氣伴手禮，超過6成初登場及48款獨家精選禮盒。老字號排隊名店普遍受歡迎，今年新光三越「台灣味」專區包括板橋巷弄排隊名店小潘蛋糕坊、台中的陳允寶泉、台南的名坂奇等。「食尚聯名款」則有吳寶春聯手LINE FRIENDS推出的蛋糕鳳梨酥禮盒；舊振南聯手湯瑪仕肉舖推出聯名禮盒；威士忌酒吧小後苑聯手犂記餅舖將威士忌加入台式糕餅等。今年無法出國，特別引進周年慶期間搶手熱賣的福砂屋長崎蛋糕、PRESS BUTTER SAND、明月堂博多饅頭等超夯日本伴手禮。即日起可於全台新光三越各分店，或新光三越APP及beauty STAGE美麗台同步預購。
受疫情影響，多數民眾今年都在國內過年，年菜預購詢問度升溫，SOGO台北店推出多元外帶年菜選擇，忠孝館莆田2021米其林星級外帶年菜，包含雙味海南雞、星洲肉骨茶、翠玉白菜燉軟豆腐等招牌菜，每道售價420元起。復興館GREEN & SAFE豐腴套組(10人份)，原價10,110元、特價8,588元，限量20套。敦化館名人坊年菜之王名人坊富貴盆菜，10人份售價25,000元、6人份售價15,000元；小家庭則可考慮敦化館N°168 PRIME爐烤威靈頓澳洲和牛頰，4人份售價3,500元。想來點和風年味，忠孝館盛和屋年節特盛優惠組合套餐，提供黑毛和牛鍋、海之幸豪華刺身、御節三重箱等年節料理優惠組原價5,976元～9,964元、特價5,388元～9,288元。
遠百牛年年菜、伴手禮照例由總經理徐雪芳親自選品，今年嚴選近500款年菜年禮，遠百觀察，在減少群聚前提下，送禮市場將不減反增，透過年禮向對方表達新年致意。年菜方面3至6人份的精巧組合當道，份量減一點、道數多一點，讓小型的歡聚依舊澎派，開心圍爐過年。遠百獨家年菜包括香格里拉台北遠東國際大飯店上海醉月樓滬式經典外帶年菜套餐、Mega 50望月樓除夕團圓經典外帶年菜套餐、香格里拉台南遠東國際大飯店鴻圖大展雙糕禮袋等，即日起至2月16日購買春節專刊商品，持HAPPY GO卡過卡單筆滿1,200元以上，即可到贈品處兌換100元美食餐飲抵用券。
微風頂級超市Breeze Super今年以「頂級獻禮」為主題，推出來自澳洲頂級野生鮑魚鮮美多汁的典甄紀國宴鮑魚禮盒，還有法國松露、鴨肝醬等歐洲美食假期精選禮盒，以及來自日本廣島頂級牡蠣、北海道生食干貝、帝王蟹等海鮮與和牛牛排頂級燒肉組禮盒，並提供特選高級食材包括帶骨火腿、牛三寶拼盤、黑鮪魚壽司、生魚片等滿足送禮以及在家團圓聚會需求。因應疫情減少外出用餐聚會，微風今年也主打餐廳、飯店推出的外帶年菜，包括福華大飯店、華泰王子大飯店、六福皇宮及台北君悅酒店等皆與微風超市合作，推出獨家菜色年菜組合。
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