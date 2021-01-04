聽新聞
test
0:00 / 0:00
動物寶寶好療癒 愛馬仕嬰兒系列 送禮最討喜！
這幾天陸續可以看到不少關於元旦寶寶的溫馨報導，「新的一年」與「新生命誕生」的連結格外讓人感到幸福、充滿希望。今年愛馬仕嬰兒Passe-Passe系列產品也有許多可愛的新設計，從拖鞋、浴巾、圍兜到餐瓷等，運用了動物圖騰和粉嫩色系裝飾，絕對是討喜的自用、送禮首選。
今年愛馬仕以無尾熊、貓熊、老虎和兔子為嬰兒系列產品主角，設計師Morgane Bellec利用柔和色調打造一系列充滿童趣的作品，包含圍兜、小毛巾、連帽浴巾、拖鞋和湯碗、點心盤與杯子等三件瓷器組。動物們的形象也不是大多時候看到的那種狂野風格，而是用簡約的筆觸打造出無尾熊寶寶、貓熊寶寶等，稚氣的臉龐充滿療癒感。刺繡棉質則是使用了百搭的條紋元素裝飾，搭配立體的兔子、熊貓耳朵，相信穿在小嬰兒身上一定超級可愛！
延伸閱讀
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言