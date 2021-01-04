快訊

台中鴨肉店嗆熊貓遭網友圍剿！2天未營業 被檢舉路霸

鴻海為何大漲？原來是外資喊這個「驚天價」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

動物寶寶好療癒 愛馬仕嬰兒系列 送禮最討喜！

聯合報 / 記者吳曉涵／台北即時報導
Passe-Passe系列陶瓷杯，售價未定。圖／愛馬仕提供
Passe-Passe系列陶瓷杯，售價未定。圖／愛馬仕提供

這幾天陸續可以看到不少關於元旦寶寶的溫馨報導，「新的一年」與「新生命誕生」的連結格外讓人感到幸福、充滿希望。今年愛馬仕嬰兒Passe-Passe系列產品也有許多可愛的新設計，從拖鞋、浴巾、圍兜到餐瓷等，運用了動物圖騰和粉嫩色系裝飾，絕對是討喜的自用、送禮首選。

今年愛馬仕以無尾熊、貓熊、老虎和兔子為嬰兒系列產品主角，設計師Morgane Bellec利用柔和色調打造一系列充滿童趣的作品，包含圍兜、小毛巾、連帽浴巾、拖鞋和湯碗、點心盤與杯子等三件瓷器組。動物們的形象也不是大多時候看到的那種狂野風格，而是用簡約的筆觸打造出無尾熊寶寶、貓熊寶寶等，稚氣的臉龐充滿療癒感。刺繡棉質則是使用了百搭的條紋元素裝飾，搭配立體的兔子、熊貓耳朵，相信穿在小嬰兒身上一定超級可愛！

Passe-Passe系列兜帽浴巾、圓形刺繡圍兜與毛巾三件組，28,300元，圖為圓形刺繡圍兜。圖／愛馬仕提供
Passe-Passe系列兜帽浴巾、圓形刺繡圍兜與毛巾三件組，28,300元，圖為圓形刺繡圍兜。圖／愛馬仕提供
Passe-Passe系列兜帽浴巾、圓形刺繡圍兜與毛巾三件組，28,300元，圖為毛巾。圖／愛馬仕提供
Passe-Passe系列兜帽浴巾、圓形刺繡圍兜與毛巾三件組，28,300元，圖為毛巾。圖／愛馬仕提供
Passe-Passe系列刺繡棉質拖鞋，7,900元。圖／愛馬仕提供
Passe-Passe系列刺繡棉質拖鞋，7,900元。圖／愛馬仕提供
Passe-Passe系列甜點盤，售價未定。圖／愛馬仕提供
Passe-Passe系列甜點盤，售價未定。圖／愛馬仕提供
Passe-Passe系列兜帽浴巾、圓形刺繡圍兜與毛巾三件組，28,300元，圖為兜帽浴巾。圖／愛馬仕提供
Passe-Passe系列兜帽浴巾、圓形刺繡圍兜與毛巾三件組，28,300元，圖為兜帽浴巾。圖／愛馬仕提供
Passe-Passe系列刺繡棉質拖鞋，7,900元。圖／愛馬仕提供
Passe-Passe系列刺繡棉質拖鞋，7,900元。圖／愛馬仕提供
Passe-Passe系列湯盤，售價未定。圖／愛馬仕提供
Passe-Passe系列湯盤，售價未定。圖／愛馬仕提供
愛馬仕嬰兒Passe-Passe系列產品推出許多可愛的新設計。圖／愛馬仕提供
愛馬仕嬰兒Passe-Passe系列產品推出許多可愛的新設計。圖／愛馬仕提供

嬰兒 無尾熊

延伸閱讀

經典又選擇多 年末送禮就挑愛馬仕香水節慶禮盒吧！

影／「玉兔接嫦娥」！ 最先迎接嫦娥五號著陸的是隻兔子

澳洲野火肆虐 逾6萬無尾熊喪命受傷或流離失所

影／無尾熊掛聖誕樹上以為是玩偶 屋主近看嚇壞：是活的！

相關新聞

哈利亮片裝、女超人別針辣禮服 Gucci、Versace操刀

英國男星哈利史泰爾斯（Harry Styles）近日推出《Treat People With Kindness》的MV，...

新年度屏東果品外銷　佳冬200公斤蓮霧將空運香港

屏東佳冬蓮霧出口至今，廣受國內外好評，但今年受疫情影響，出口仰賴空運的蓮霧，因航班減少運費提高，導致加拿大銷路中斷，令外...

疫情年送禮圍爐需求看漲 四大百貨春節禮品、年菜陣容

2021新的一年報到，歷經辛苦的2020，今年春節全家團圓的滋味讓人格外珍惜與幸福，加上絕多數民眾留在台灣過年，百貨春節...

動物寶寶好療癒 愛馬仕嬰兒系列 送禮最討喜！

這幾天陸續可以看到不少關於元旦寶寶的溫馨報導，「新的一年」與「新生命誕生」的連結格外讓人感到幸福、充滿希望。今年愛馬仕嬰...

金牛獻瑞！蕭邦L.U.C XP牛年蒔繪腕表「金」氣派

西曆新年過後，即將到來的農曆新年令人期待。為迎接即將於2月到來的牛年，瑞士頂級製表品牌蕭邦（CHOPARD）按照往年慣例...

BLACKPINK Lisa秀潮表 被貓搶鏡 Gray撞臉蔡凡熙

韓國女子天團BLACKPINK中，被稱為「人間芭比」的Lisa，去年開始擔任義大利精品品牌寶格麗（BVLGARI）的品牌...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。