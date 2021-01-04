動物寶寶好療癒 愛馬仕嬰兒系列 送禮最討喜！

這幾天陸續可以看到不少關於元旦寶寶的溫馨報導，「新的一年」與「新生命誕生」的連結格外讓人感到幸福、充滿希望。今年愛馬仕嬰兒Passe-Passe系列產品也有許多可愛的新設計，從拖鞋、浴巾、圍兜到餐瓷等，運用了動物圖騰和粉嫩色系裝飾，絕對是討喜的自用、送禮首選。

今年愛馬仕以無尾熊、貓熊、老虎和兔子為嬰兒系列產品主角，設計師Morgane Bellec利用柔和色調打造一系列充滿童趣的作品，包含圍兜、小毛巾、連帽浴巾、拖鞋和湯碗、點心盤與杯子等三件瓷器組。動物們的形象也不是大多時候看到的那種狂野風格，而是用簡約的筆觸打造出無尾熊寶寶、貓熊寶寶等，稚氣的臉龐充滿療癒感。刺繡棉質則是使用了百搭的條紋元素裝飾，搭配立體的兔子、熊貓耳朵，相信穿在小嬰兒身上一定超級可愛！ Passe-Passe系列兜帽浴巾、圓形刺繡圍兜與毛巾三件組，28,300元，圖為圓形刺繡圍兜。圖／愛馬仕提供 Passe-Passe系列兜帽浴巾、圓形刺繡圍兜與毛巾三件組，28,300元，圖為毛巾。圖／愛馬仕提供 Passe-Passe系列刺繡棉質拖鞋，7,900元。圖／愛馬仕提供 Passe-Passe系列甜點盤，售價未定。圖／愛馬仕提供 Passe-Passe系列兜帽浴巾、圓形刺繡圍兜與毛巾三件組，28,300元，圖為兜帽浴巾。圖／愛馬仕提供 Passe-Passe系列刺繡棉質拖鞋，7,900元。圖／愛馬仕提供 Passe-Passe系列湯盤，售價未定。圖／愛馬仕提供 愛馬仕嬰兒Passe-Passe系列產品推出許多可愛的新設計。圖／愛馬仕提供