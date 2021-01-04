敖幼祥親自選酒 《烏龍院》40週年紀念威士忌限量預售

※提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

※飲酒過量，害人害己。

曾經膾炙人口、銷售超過1.2億冊的《烏龍院》系列漫畫，創作滿40週年，漫畫家敖幼祥親自試飲多款威士忌原酒，挑出自己喜歡的版本，裝瓶成《烏龍院》40週年紀念威士忌，限量234瓶，即日起限量預售。

漫畫家敖幼祥目前隱居花蓮，過著晴耕雨讀的低調日子；這次在大爵文創與有亦文創共同攜手、三顧茅廬下，獲得敖幼祥首肯，親自試飲多款威士忌原酒，挑選出《烏龍院》40週年紀念威士忌。

※提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

※飲酒過量，害人害己。

紀念酒款採精裝書冊套組包裝，包裝內有四格漫畫內襯，讓酒款看似鑲嵌在漫畫中，別具深意。

瓶中酒液來自蘇格蘭阿達摩爾（Ardmore）酒廠，創立於1898年，酒廠年產量 550萬公升，是目前碩果僅存的高原泥煤酒廠。蒸餾於2008年，在波本桶中熟成，於2019年元月裝瓶，酒精濃度57％，每瓶700毫升，只裝了234瓶。

相較起艾雷島的強悍風格，阿達摩爾酒廠走傳統的高地泥煤風情，多了些滑順柔絲的輕爽口感。酒廠使用炭火燻烤過的大麥蒸餾，以獲取濃重的煙燻香，泥煤調性柔和甜美，口感扎實豐富，尾韻甘甜。

※提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

※飲酒過量，害人害己。