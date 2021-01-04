快訊

疫苗對南非變種病毒恐無效！專家：比英變種更令人擔憂

台灣輸出越南確診病例 來台4年未曾出國

哈利亮片裝、女超人別針辣禮服 Gucci、Versace操刀

聯合報 / 記者吳曉涵／台北即時報導
英國男星哈利史泰爾斯近日推出《Treat People With Kindness》的MV，在影片中他和女演員菲比沃勒布里奇身穿Gucci打造的服裝。圖／摘自IG
英國男星哈利史泰爾斯近日推出《Treat People With Kindness》的MV，在影片中他和女演員菲比沃勒布里奇身穿Gucci打造的服裝。圖／摘自IG

英國男星哈利史泰爾斯（Harry Styles）近日推出《Treat People With Kindness》的MV，在影片中他和女演員菲比沃勒布里奇（Phoebe Waller-Bridge）都身穿高腰褲西裝，內搭菱格紋背心，復古魅力藏不住。

兩人在MV中的穿搭都是由時尚品牌Gucci所特別客製打造的，還以金蔥、亮片元素點綴，讓黑白畫面的MV看起來依然非常閃耀迷人。哈利的亮片西裝以短版合身剪裁注入女性風格，菱格紋背心上的金蔥細節也讓兩人跳起舞來自帶光芒。

另一方面，Versace日前也為蓋兒加朵（Gal Gadot）量身打造一件純絲洋裝，讓她在《神力女超人1984》新聞發佈會上展現魅惑性感味。這件洋裝運用了Versace在1994年由已故設計師Gianni Versace推出的1994春夏系列標誌性的別針元素裝飾，極具品牌識別度，上身深V剪裁、高衩裙擺更是非常火辣。

蓋兒加朵、哈利史泰爾斯分別穿上Versace、Gucci為他們量身打造的服裝。圖／摘自IG
蓋兒加朵、哈利史泰爾斯分別穿上Versace、Gucci為他們量身打造的服裝。圖／摘自IG
Versace日前也為蓋兒加朵量身打造一件純絲洋裝，讓她在《神力女超人1984》新聞發佈會上展現魅惑性感味。圖／Versace提供
Versace日前也為蓋兒加朵量身打造一件純絲洋裝，讓她在《神力女超人1984》新聞發佈會上展現魅惑性感味。圖／Versace提供

西裝 品牌

延伸閱讀

「脫英宣告」將周年 梅根、哈利仍被英人痛恨求廢頭銜

星座解運 凱特今年會忙翻 梅根、哈利感情有狀況？

超溫馨！哈利、梅根耶誕卡秀出兒子亞契 傳和威廉凱特融冰

哈利、梅根被女王前員工嘲諷 重隱私還一天到晚發新聞

相關新聞

頂級奢華新享受 超跑藝術家具進駐台中

明日選品MOT SELECT 於草悟道開設新門市後，讓大台中地區多了一處接觸設計、品味生活的新場域。而明日選品也秉持著為大眾帶來國內外精彩設計品的理念...

超商開工優惠 萊爾富大杯咖啡買5送5、OKmart蛋撻2件8折

迎接2021年第1個開工日，超商再推出開工優惠，幫不想上班的民眾打打氣！OKmart即日起至1月6日止，於全台820間門...

哈利亮片裝、女超人別針辣禮服 Gucci、Versace操刀

英國男星哈利史泰爾斯（Harry Styles）近日推出《Treat People With Kindness》的MV，...

金牛獻瑞！蕭邦L.U.C XP牛年蒔繪腕表「金」氣派

西曆新年過後，即將到來的農曆新年令人期待。為迎接即將於2月到來的牛年，瑞士頂級製表品牌蕭邦（CHOPARD）按照往年慣例...

108課綱救星！第二代樂學程式積木 必修程式語言神器

根據教育部「十二年國教課綱」（簡稱108課綱）程式相關課程已正式被列為國中選修、高中必修課程，訓練邏輯思考與解決問題的能...

BLACKPINK Lisa秀潮表 被貓搶鏡 Gray撞臉蔡凡熙

韓國女子天團BLACKPINK中，被稱為「人間芭比」的Lisa，去年開始擔任義大利精品品牌寶格麗（BVLGARI）的品牌...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。