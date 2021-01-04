哈利亮片裝、女超人別針辣禮服 Gucci、Versace操刀

英國男星哈利史泰爾斯（Harry Styles）近日推出《Treat People With Kindness》的MV，在影片中他和女演員菲比沃勒布里奇（Phoebe Waller-Bridge）都身穿高腰褲西裝，內搭菱格紋背心，復古魅力藏不住。

兩人在MV中的穿搭都是由時尚品牌Gucci所特別客製打造的，還以金蔥、亮片元素點綴，讓黑白畫面的MV看起來依然非常閃耀迷人。哈利的亮片西裝以短版合身剪裁注入女性風格，菱格紋背心上的金蔥細節也讓兩人跳起舞來自帶光芒。