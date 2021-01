金牛獻瑞！蕭邦L.U.C XP牛年蒔繪腕表「金」氣派

西曆新年過後,即將到來的農曆新年令人期待。為迎接即將於2月到來的牛年,瑞士頂級製表品牌蕭邦(CHOPARD)按照往年慣例,推出L.U.C XP牛年蒔繪腕表,迎接象徵豐收與睿智的「金牛年」,限量發行88只。由日本漆藝大師繪製的漆繪技術表盤上,呈現出古時牽牛耕種的田園景象,流露出雋永優雅特色。腕表搭載L.U.C 96.17-L型蕭邦表廠自製機芯,充分彰顯蕭邦表廠工藝大師的精湛技藝。

自2013年起,蕭邦每年都會推出一款相應的L.U.C中國生肖高級製表時計。中國生肖腕表一直選擇以L.U.C XP系列超薄腕表為基礎,厚度僅為6.8毫米,並與具有百年歷史的山田平安堂工坊合作,由漆藝大師小泉三教繪製蒔繪表盤,透過漆繪與金粉相結合的傳統手工技藝,呈現蘊含豐富象徵意義的畫面,每款均限量發行88只。今年適逢農曆「金牛年」,大師在採用產自日本漆樹(Toxicodendron vernicifluum)的生漆原料製作的漆層之間灑入金箔,以熠熠生輝的背景襯托正在拉車的金色公牛。金牛以黃金製作,飾以珍珠母貝和彩色漆繪,既是農耕象徵,又以含蓄而巧妙的方式彰顯帝王氣派。 蕭邦L.U.C XP Urushi Year of the Ox 2021金牛蒔繪腕表,87萬元,限量發行88只。圖/蕭邦提供 蕭邦L.U.C XP Urushi Year of the Ox 2021金牛蒔繪腕表,87萬元,限量發行88只。圖/蕭邦提供